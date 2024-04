Nuova sede per i matrimoni a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme, 4 aprile 2024 - Il comune di San Giuliano Terme estende la rete di location per matrimoni ed unioni civili dopo che il 2023 ha segnato un anno da record per chi decide di sposarsi nel territorio termale. Ad aggiungersi alle suggestive sedi opzionabili è l'ottocentesca villa "Il Castelletto" di Molina di Quosa, una delle strutture storiche caratterizzanti il lungomonte sangiulianese sulla statale dell'Abetone e del Brennero. Dunque, la nuova arrivata nell'elenco dei luoghi dove dire "sì" assume il titolo di “Casa comunale” ai soli fini della celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili, con i locali e le relative pertinenze funzionali, diventando così ufficio separato di Stato civile finalizzato esclusivamente alla celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili. L'ampliamento dell'offerta da parte dell'amministrazione comunale arriva a seguito di un 2023 da record per numero di celebrazione con 144 matrimoni (di cui 21 religiosi) e 3 unioni civili, ben 39 in più del 2022. Delle cerimonie tenutesi lo scorso anno, 87 sono state celebrate in ville private. "Proseguiamo con il progetto "Sì in villa" che con l'arrivo del Castelletto sale a 15 location selezionabili, insieme alle sedi nel palazzo comunale sulle quali spicca la bella sala Niccolini con le sue storiche rifiniture e il respiro del palazzo nobiliare - afferma la vicesindaca con delega al Turismo Lucia Scatena -. Un'offerta appetibile anche grazie alle tariffe che abbiamo lasciato inalterate". Il tariffario sangiulianese prevede: matrimonio di domenica in villa a 450 euro per i non residenti, 350 per i residenti (è sufficiente che lo sia solo uno dei due sposi); per quanto riguarda la celebrazione in Comune presso la 'sala Niccolini' il costo è pari a 270 euro per la domenica (180 per i residenti). I dettagli sono reperibili dal portale web comunale dedicato alle celebrazioni. Nell'occasione l'assessore all'Informatizzazione Gabriele Meucci ricorda che "un forte incentivo arriva dall'apposito portale web sul sito ufficiale del Comune, che grazie alla riorganizzazione della sezione dedicata alle celebrazioni abbiamo riconfigurato e riordinato tutte le informazioni sulle strutture abilitate, permettendo così agli sposi di orientarsi agilmente e scegliere la migliore soluzione per loro”. "Il lavoro e le scelte di questi anni ci stanno dando ragione con la creazione di un sistema attrattivo per una delle occasioni più significative nella vita delle persone - afferma il sindaco Sergio Di Maio -. Ringrazio gli uffici che hanno seguito con attenzione tutti i passaggi e continuano a farlo nell'ottica di estendere la scelta delle sedi per le cerimonie, abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinario e pieno di bellezze architettoniche e naturali che valorizziamo nel pieno rispetto".