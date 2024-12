Nuova antenna, il no dei residenti . Parte la raccolta firme a Putignano

Residenti sul piede di guerra per la decisione di costruire un impianto di telefonia mobile presso la centrale Telecom in via Putignano. Partita nei giorni scorsi una raccolta firme per chiedere, "la revoca dei pareri favorevoli per l’installazione del nuovo impianto". L’antenna in questione è stata in primo luogo spostata in un parcheggio a seguito dell’imminente demolizione della torre piezometrica dell’ex stabilimento dei fiammiferi Lavaggi a Putignano. Nel mese di luglio gli abitanti del quartiere si erano ritrovati per discutere della collocazione delle antenne che sarebbero state spostate dalla torre in demolizione. "Abbiamo scoperto – scrivono gli abitanti nella raccolta firme -, che verrà realizzato un nuovo impianto presso la centrale Telecom in via Putignano, come cittadini riteniamo errata la collocazione scelta vista la vicinanza dei fabbricati residenziali e soprattutto dell’area giochi per bambini. Nei mesi scorsi – continua la lettera -, avevamo chiesto un incontro con l’amministrazione comunale affinché ascoltassero le nostre richieste e si trovasse un’altra collocazione".

Nel mirino l’amministrazione che secondo i promotori dell’iniziativa non avrebbero rispettato, "iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici" e citando il regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telecomunicazione dove "all’articolo 22 riporta che il Comune, in collaborazione con gli enti preposti, promuove ed organizza iniziative di questo tipo".

"Purtroppo, non ricordiamo nessuna iniziativa promossa dal Comune per informare i cittadini di questi dati – continua la denuncia degli abitanti -. I cittadini del quartiere di Putignano, si dichiarano contrari alla nuova posizione individuata nella proprietà della Telecom in via Putignano intersezione con via Jean Henry Dunant e chiedono di collocare l’antenna in corrispondenza dell’area ecologica sotto il ponte delle Bocchette".

Intanto i consiglieri di opposizione Marco Biondi, Andrea Ferrante e Paolo Martinelli hanno annunciato che porteranno il tema in prima commissione consiliare permanente, dove chiederanno un’audizione all’assessore del Comune di Pisa, Giulia Gambini, in merito alla collocazione del nuovo impianto e il suo possibile spostamento come chiesto dagli abitanti. Inoltre, verrà chiesta la possibilità di udire un rappresentante dei cittadini di Putignano.

EMDP