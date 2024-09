Nuova allerta meteo. La minaccia dal mare per il forte libeccio. Marinesi preoccupati

Una giornata di preoccupazione attende Marina di Pisa e i marinesi. Per oggi è infatti prevista una forte libecciata con mare agitato fino a notte fonda. La conferma arriva direttamente da Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma, il servizio meteorologico della Regione Toscana: "Ci aspettiamo una mareggiata importante con vento di libeccio a partire da stamani e destinato a rinforzarsi nel corso della giornata, con raffiche che raggiungeranno punte stimate tra i 70 e i 90 chilometri orari e onde alte 3-4 metri fino a sera".

Per questo è già stata diramata l’allerta gialla proprio per il rischio vento che interessa tutta la costa toscana compresa tra Piombino e l’alta Versilia e che mette in guardia da "eventi con effetti localizzati, anche intensi, potenzialmente pericolosi a scala locale, di difficile previsione spaziale e temporale, con effetti dipendenti dalle condizioni di vulnerabilità locali".

Il timore dei marinesi infatti è che il sistema di difesa dell’abitato di Marina possa non bastare e che, dopo i disastri dello scorso autunno, il mare possa tornare a far male lungo le strade della frazione balneare. "Da parte nostra - ammette Gozzini - non possiamo fare queste previsioni. Sicuramente siano di fronte a un’allerta per fenomeni intensi e localizzati che ci spingono a raccomandare condotte prudenti sia da parte dei privati cittadini ma anche delle singole amministrazione". Il bicchiere mezzo pieno, per così dire, ma il meteorologo non lo dice esplicitamente, è che il fenomeno sembra tutto sommato concentrato in uno spazio temporale piuttosto limitato: "La nostra previsione è che la libecciata - spiega Gozzini - inizierà in mattinata per rafforzarsi nelle ore successive fino alla sera, con il mare che sarà molto mosso e poi agitato fino alle ore notturne, per poi progressivamente andare ad attenuare sia il moto ondoso che le raffiche di vento".

E’ possibile che il maltempo possa essere associato anche a localizzati temporali, previsti per lo più nella Toscana settentrionale e soprattutto nella zona della Versilia, in Lunigiana e in Garfagnana, anche se non è escluso che possano verificarsi precipitazioni anche sul litorale pisano. Tuttavia non ci sono pericoli per il rischio idraulico, la preoccupazione maggiore è infatti rappresentata solo dai possibili effetti delle mareggiate sui beni pubblici e privati. In calo alle temperature con le massime che non supereranno i 25 gradi, mentre da domani tornano anche le piogge, a partire soprattutto dal pomeriggio, con temporali sparsi sia sulla costa che nelle zone interne della provincia. Il tempo invece migliorerà sabato e domenica con sole e temperature stabili intorno ai 25 gradi per tutto il week end.