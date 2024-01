Nuoto Uisp 2003, doppio "pass" per la Serie A

Nel fine settimana si è svolta a Livorno la fase regionale della "Coppa Brema", il campionato Italiano a squadre . Si sono iscritte 18 formazioni toscane divise in tre serie e la compagine cascinese "Nuoto Uisp 2003" era nella serie A con il settore femminile e nella serie B con il settore maschile. Grazie alle ottime prestazioni degli atleti la Nuoto Uisp 2003 si è piazzata al 6° posto con il settore maschile ed al 8° posto nel settore femminile conquistando quindi la serie A toscana per la prossima stagione in entrambi i settori. Inoltre con 10159 punti i maschi si piazzano al 53° posto nella classifica Italiana generale e le femmine con 9700 punti all’83° posto su un totale di oltre 500 società agonistiche in Italia. Nel dettaglio grandi prestazioni dei veterani Fabio Moni e Paola Gamba nelle gare veloci a stile e nelle staffette, Matilde Bertolone e Mattia Brambillasca nelle gare a dorso, Andrea Guidotti e Martina Rossi nelle gare a rana , Lorenzo Guidotti e Giulia Meucci nei misti e staffette, Giulia Gianfaldoni e Lorenzo Rizzolo nelle gare del mezzofondo a stile, Asia Rossi ed Alessandro Sonetti nelle gare a farfalla , inoltre gli staffettisti Emma Mazzoni e Diego Salvini. Grande la soddisfazione degli allenatori Riccardo Busoni, Giorgio Abis, Federica Della Tommasa, Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci.