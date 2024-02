Novità in zona Gramsci. Il Comune acquista i fondi commerciali del Gruppo Ferrovie

La zona della Stazione sta per cambiare volto. C’è infatti l’intesa definitiva tra Ferservizi spa, la società che gestisce il patrimonio immobiliare del gruppo Fs, e Comune di Pisa per la compravendita dei fondi commerciali dello stabile che si trova di fronte alla stazione ferroviaria sul lato destro di viale Gramsci. Un’operazione da circa 630 mila euro che l’amministrazione ha fortemente voluto riuscendo così a scongiurare la vendita a un soggetto privato riuscendo, pur se tardivamente, a esercitare un diritto di prelazione. A sbloccare l’impasse sarebbe stato, secondo quanto si è appreso, il deputato Edoardo Ziello. Il parlamentare ha infatti contatto direttamente la società del gruppo convincendola ad accogliere le istanze dell’amministrazione spiegandogli che sull’intera area è in corso un rilevante intervento di riqualificazione per milioni di euro e che, in questo quadro, la destinazione pubblica di quei fondi avrebbe rappresentato la naturale conclusione del percorso amministrativo, avviato anche per contrastare i fenomeni di degrado presenti nel quartiere. L’amministrazione comunale procederà nei prossimi giorni a formalizzare l’acquisto di sei fondi commerciali di varie metrature per i quali alla Ferservizi spa era già stata inviata una manifestazione d’interesse all’acquisto per destinarle all’insediamento di attività etniche. Quali saranno le definitive destinazioni d’uso di questi immobili lo deciderà il Comune, che procederà all’acquisto attraverso la società Patrimonio Pisa srl (ex Valdarno) controllata al 100%, ma si tratterà sicuramente di servizi di pubblica utilità. Tra le ipotesi in campo ci sarebbe anche quella di realizzare un vero e proprio distaccamento della polizia municipale, con uffici più idonei di quelli attualmente in uso, tali da garantire un maggiore presidio di sicurezza, ma anche di servizio per l’utenza cittadina e in transito da quella è che la principale porta di accesso alla città. le decisioni saranno prese dalla Giunta nelle prossime settimane una volta formalizzato l’acquisto ed essere definitivamente entrata in possesso del bene.

L’operazione, fortemente voluta dal Comune e più volte promessa dal sindaco Michele Conti anche durante la campagna elettorale prima della sua riconferma alla guida della città, intende assestare un’accelerazione decisiva al complessivo intervento di restyling attualmente in corso in viale Gramsci dopo l’intera riqualificazione della piazza, che ha ridisegnato anche la viabilità di quella porzione del quartiere. Nei progetti dell’amministrazione c’è anche la Tramvia, che qui avrebbe il suo capolinea principale, e per la quale presto saranno presentati i progetti per intercettare i finanziamenti necessari. Ma questa, per ora, è un’altra storia.