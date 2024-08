Notti di talento. Brillano dieci stelle. Ma Rachele e Mariia mettono la freccia

Lascia un’impronta tutta al femminile la quarta eliminatoria di Notti di Talento, il contest musicale prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) di cui La Nazione è media partner esclusivo. Sono infatti due giovani donne a staccare direttamente il pass per la finale, Rachele De Santis e Mariia Shepeleva. Entrambe al primo posto di tappa, ex aequo, approdano direttamente alla finale di Marina di Pisa del 20 agosto. La prima incanta giuria e pubblico con una cover strepitosa di Vampire di Olivia Rodrigo, mentre la quindicenne russa stupisce tutti con "See you tomorrow afternoon" di Christina Aguilera, sfoggiando doti vocali non comuni e una straordinaria presenza sul palco.

Brilla nella danza anche la stella di Aurora Buonanno, da Monsummano Terme, che porta in scena un assolo contro la violenza sulle donne che emoziona dall’inizio alla fine. Commuovono infine mamma e figlia, Johanna Paolineli&Grace con un brano inedito che parla della pace minacciata da troppe guerre. Ma sono tutti i concorrenti in gara a strappare applausi a una piazza Antonio Madonna gremita, a Calambrone nell’arena spettacoli di Eliopoli. Ilaria Velli e Leonardo Ghelarducci conducono e divertono mentre la giuria composta da Alessandro Cerri, speaker di Radio Incontro, Debrah (cantante), Denise Denegri, stilisti, Gianna Martorella, direttrice dell’accademia Le muse e volto noto tv, e la coreografa Ilaria Moretti fa una gran fatica a individuare i due migliori talenti nelle dieci esibizioni in gara tanto che alla fine la classifica di tappa si risolve in un fazzoletto di punti.

Per due ore Samuele Giampieri in arte Re Kida, Jonathan Buscicchio, Matteo Franchetti, Veronica Paoli (arrivata da Arezzo accompagnata dal chitarrista Francesco Mura), Sofia Fratarcangeli e Cristian Noro (entrambi venuti da Frosinone) tengono centinaia di spettatori (compresi quelli ai tavoli di ristoranti che si affacciano sulla piazza) incollati alla sedia. Il 10 agosto ultima eliminatoria poi rotta su Marina di Pisa.