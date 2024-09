Notte Rosa Cibo e musica

Presentata ieri in Comune la terza edizione della Notte Rosa, che si terrà a Cascina sabato (14 settembre). Il centro della città verrà animato da street food, musica e animazione. "Siamo orgogliosi della Notte Rossa, un evento che riesce ad attirare molte persone e che è tra i più fortunati della nostra rassegna come amministrazione comunale", ha dichiarato Bice del Giudice, assessora a cultura, commercio e turismo. "L’obiettivo è quello di valorizzare attività commerciali del centro storico, coinvolte nell’organizzazione, e dare accoglienza. C’è anche un profilo artistico con l’allestimento delle vetrine: anche quest’anno rinnoveremo il Premio della vetrina più bella, la cui premiazione avverrà in un appuntamento separato dalla serata. Ringraziamo la Pro Loco, partner indispensabile, le associazioni coinvolte e Confesercenti per contributo nell’allestimento dello street food".

"Per noi la Notte Rosa è motivo di soddisfazione, con la Pro Loco che fa da capofila insieme al mondo del commercio e all’associazionismo, per l’amministrazione sarebbe difficile essere unico organizzatore in prima persona", ha commentato il sindaco Michelangelo Betti. "Abbiamo un tessuto di volontariato e commercio che riesce a rendere la comunità più viva, con delle iniziative che costruiscono il senso di comunità. Siamo al terzo anno di questo evento che accompagna verso l’autunno e saluta l’estate". Ringraziamo il Comune per la fiducia che ci sta dando non solo per la Notte Rosa ma per i numerosi eventi che stiamo organizzando insieme con ottimi risultati", ha aggiunto Simone Perini, presidente della Pro Loco Cascina. "Ringraziamo anche tutti i numerosi partner per la realizzazione della serata, a partire dalla Confesercenti per arrivare a tutte le associazioni di arti varie e gli artisti che interverranno. Crediamo di aver fatto un bel mix di proposte per l’intrattenimento. L’idea è quella di dare anche uno stimolo e un po’ di linfa agli esercizi commerciali sul corso".

A concludere la presentazione è stato Claudio Del Sarto di Confesercenti: "Ho notato un cambiamento negli ultimi anni, sia come rappresentante di un’associazione di categoria che come cittadino: grazie alla Pro Loco e all’impegno dell’amministrazione comunale, il centro di Cascina è pieno di eventi. La Notte Rosa conferma ancor di più l’impegno che questa giunta ha messo in piedi in questi anni".

Giulia De Ieso