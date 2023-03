Nonna al quadrato fra poco compirà 100 anni "Avrei voluto fare la sarta, ma c’era bisogno di soldi"

La signora Livia, nata a Cascina

il 10 novembre 1924, è la bisnonna di Ambra. Ha gentilmente risposto ad alcune nostre domande.

Ricordi della tua infanzia?

"Vivevamo in povertà, giocavamo con sassi e bottoni e per divertirci guardavamo passare il treno! Era tutto diverso da oggi: durante la guerra abbiamo sofferto la fame, la paura e tantissima miseria. Ho frequentato la scuola fino alla III elementare, avevo la cartella di cartone con 3 pennarelli e 6 matite, scrivevo con il pennino e l’inchiostro. Avrei voluto fare la sarta, ma la mia famiglia aveva bisogno di soldi e sono entrata in fabbrica a Casciavola. Ho iniziato a lavorare più o meno a dieci anni".

Quando ti sei sposata?

"Mi sono sposata a 23 anni nel 1947, a Riglione. In viaggio di nozze sono andata a Viareggio con un treno merci e la sera siamo tornati a piedi da Pisa a San Casciano. Abitavamo in due stanze in quattro persone ed il bagno era all’aperto".

Ti saresti mai aspettata di diventare bisnonna?

"Non me lo sarei mai sognato, tra poco compirò 100 anni, con un po’ di fortuna e grazie ai medicinali, spero di farcela. Ho una famiglia numerosa che mi vuole bene, sono contentissima".

Cosa pensi del mondo di oggi e dell’uso dei social?

"Non uso direttamente il telefono, ma con l’aiuto dei miei nipoti riesco a fare videochiamate".