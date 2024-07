Non solo Johnny Depp. Al Teatro del Silenzio c’è anche Julio Cruz

Una Lajatico così piena di vip non si era mai vista. Tutto merito di Andrea Bocelli, che è riuscito a portare non solo i grandi nomi italiani, ma anche le star statunitensi, nella piccola cittadina della Valdera. Ed è proprio ieri pomeriggio che Johnny Depp (in foto) ha fatto il suo debutto per la seconda serata del Teatro del Silenzio, quest’anno gremita per i 30 anni di carriera del tenore. Un video lo ritrae mentre, nel pomeriggio, saluta i fan in delirio. Tra i tanti che hanno varcato le porte di dimora Bocelli c’è anche l’ex calciatore nerazzurro Julio “El Jardinero“ Cruz, che ha passato la giornata con il padrone di casa, da sempre tifoso dell’Inter, tra passeggiate a cavallo e degustazioni di vino.