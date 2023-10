"Non più solaracconta". Voce alle volontarie

Per il mese della prevenzione – che ricorre in ottobre – del tumore al seno, Comune e Associazione Non più Sola, insieme al comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme, ha organizzato un evento di informazione e condivisione, per domani alle 18 nella sede della croce Rossa. "Non più sola racconta" rappresenta un’occasione per ascoltare le esperienze del centro senologico narrate dalle volontarie di "Non più sola" e dal personale sanitario della Breast Unit di Pontedera, alternate a letture delle consigliere del consiglio pari opportunità. Un momento di riflessione e di approfondimento.

"Per conoscere meglio l’associazione Non più sola – spiega l’assessore alle pari opportunità e alle politiche sociali, Valentina Bertini - un gruppo di donne che ha deciso di mettersi in gioco e di offrire la propria professionalità, a titolo volontario, per garantire un sostegno discreto e attento, sotto innumerevoli ed essenziali aspetti, alle donne, ci sono le pagine Facebook e Instagram, il sito Internet l numero telefonico 331.1763033 e la mail nonpiusolapontedera@gmail.com". "Sono davvero numerose le iniziative organizzate dall’associazione e davvero tante e varie le attività che propongono. Ci tengo a dire e sottolineare – aggiunge ancora l’assessore Bertini – che “Non più sola” non è solamente il nome dell’associazione, ma è la sensazione, o per meglio dire, il sentimento, che si prova a entrare in contatto con queste volontarie. Non si è più sole e si ha il sostegno che desideriamo, in ogni forma. Con tutta la grazia e l’efficacia che occorrono.