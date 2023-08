"Noi trasporti di serie B a Pisa: stalli dedicati al Galilei"

Oltre venti vetture Ncc (trasporto pubblico non di linea) hanno marciato nel parcheggio dell’aeroporto Galilei lo scorso giovedì sera intorno alle 19.30. Si è trattato del secondo gesto dimostrativo nel giro di pochi giorni in segno di protesta "per la mancata quadra su parcheggi, stalli dedicati e corsie preferenziali" all’interno dello scalo pisano.

"Abbiamo presentato nell’ultimo tavolo con Toscana Aeroporti una proposta sulla realizzazione di almeno 15 stalli dedicati alle vetture degli Ncc nell’area P3 del parcheggio dello scalo Galilei con annessa corsia preferenziale e uscita agevolata per i mezzi. Una soluzione – commentano i conducenti Ncc – che eliminerebbe diversi disagi tra cui ingorghi, file e il problema di trovare un posteggio libero: tutte criticità a cui siamo sottoposti ogni giorno e che inficiano inevitabilmente sul servizio all’utenza".

Un problema tutto pisano sottolineano i conducenti poiché "in molti altri scali italiani gli Ncc hanno a disposizione i propri stalli dedicati per garantire un servizio ottimale ai passeggeri". A tendere ancor più la corda è anche un altro episodio recente "da poche settimane siamo stati privati della corsia preferenziale, dove attualmente scaricano solo i taxi. Fino a poco tempo fa avevamo a disposizione la medesima corsia dedicata al carico e allo scarico, essendo nello stesso codice Ateco dei taxi (della categoria di trasporto pubblico non di linea come da legge 211992", denunciano i manifestanti. Non solo mobilitazioni al Galilei. Nelle ultime ore infatti la partita si sta spostando anche su altre scacchiere: dalla Stazione centrale a via Santa Maria. Proprio venerdì scorso si è svolto l’incontro chiesto dal deputato e capogruppo consiliare della Lega del capoluogo pisano, Edoardo Ziello. I punti discussi: la valutazione di una revisione del regolamento comunale dei servizi di trasporto pubblico non di linea, la mobilità nella stazione ferroviaria e nel quartiere di Santa Maria con una riflessione sui possibili strumenti da mettere in campo sul fronte della lotta all’abusivismo.

"Ringrazio il segretario generale di Confartigianato, Michele Mezzanotte, per l’incontro che è stato proficuo e foriero di varie idee da dover sviluppare nell’interesse generale – commenta Ziello –. Il mio impegno sarà quello di garantire agli Ncc un trattamento dignitoso da parte del comune di Pisa per evitare eventuali forme di disparità di trattamento e concorrenza sleale nel pieno rispetto dei principi comunitari e costituzionali".

I.V.