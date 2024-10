"No alla base . Ma non siamo allineati ai Dem"

"Siamo stati, fin dall’inizio, contrari a nuove installazioni e nuovi investimenti militari nel Parco, nella provincia di Pisa e in tutta la Toscana". Parola di Vincenzo Carnì consigliere comunale della lista civica ambientalista autonomista Un cuore per Vecchiano che aggiunge: "Ci siamo anche subito opposti agli accordi invece accettati dal presidente Giani qui in Toscana, come abbiamo scritto il 13 aprile 2022 votando, allora insieme al centrosinistra, un primo documento politico del Comune di Vecchiano contro gli investimenti militari nel Parco e nel nostro territorio". Per questo, Carnì, oggi conferma questa posizione precisando tuttavia "che la nostra contrarietà non ci costringe a votare gli ordini del giorno del centrosinistra, specie quelli che omettono che esponenti del Pd sono stati fra i promotori di queste nuove spese inutili, che ora vengono portate avanti dal centrodestra".