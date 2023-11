Neurochirurgia pisana e terapia del dolore: prestigioso premio a Roma

La Neurochirurgia Pisana e la Terapia del Dolore della AOUP hanno conquistato il terzo posto nel prestigioso premio nazionale value Lean Healthcare Award 2023 per una sanità di valore con il progetto "Leanpain team". "Questo progetto – spiegano con orgoglio i vincitori – stato realizzato in collaborazione tra la Neurochirurgia Pisana e la Terapia Antalgica della Aoup per il trattamento delle patologie tumorali o degenerative o traumatiche della colonna e del sistema nervoso periferico che non trovano soluzione ulteriore con altri intervento chirurgici". "Grazie a questo progetto – spiegano ancora i vincitori – vengono messi a disposizione degli esperti da parte delle due unità Operative che visitano sistematicamente i pazienti in un apposito ambulatorio a cui si accede con semplice prenotazione Cup. Il paziente viene valutato e inserito in un programma terapeutico che risolva un disturbo altrimenti ingestibile con altre metodiche".