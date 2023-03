Nelle vetrine sboccia la primavera dell’ippica

Nei giorni che ci separano dalla disputa del 133° premio "Pisa" di galoppo a San Rossore, la città vivrà la "primavera dell’ippica pisana". Il centro, e non solo, è già coinvolto nell’iniziativa che vede numerose vetrine che espongono un‘oggettistica legata alla vita nell’ippodromo di San Rossore. In 26 esercizi commerciali si possono ammirare una coppa, una sella, un frustino, un berretto, una giubba, un libro, una foto. E’ una tradizione di molti Paesi d’Europa (e, in Italia, a Merano) che contribuisce a valorizzare l’evento sportivo. L’elenco di quanti hanno aderito: Bar Enrico, Barberia Mascagni, Blue Mama, Charme Boutique, Cinema L’Arsenale, Cose Vane, Fiaschi, Fill Concept Store, Foto Ottica Allegrini, Gioielleria Bardelli 1871, Il Borgo, Il Chicco Bar, Lavarini, Libreria dei Ragazzi, Libreria Gli anni in tasca, Mini Fashionista, Nené, Palazzo Cini Luxury B&B, Parafarmacia D.ssa Careddu, Pasticceria Frangioni, Principe di Firenze, ROOMSET N°10, Royal Victoria Hotel, Tabacchi Scarlatti 1896, The Rif Boutique Hotel, Zoe Boutique (vincitore dello scorso anno fu "Il Chicco Bar" di Samantha Poli). E’ dal 1854 che l’ippodromo ha legato la sua attività alla vita stessa della città ed è dal 1885 che il premio "Pisa" è la corsa di maggior prestigio della stagione ippica, gara che, nella prima edizione, vide il suo montepremi formarsi grazie al contributo dei commercianti pisani che vedevano in questo sport anche un veicolo di promozione economica della città. Tanto che la prima edizione della corsa si chiamò "Premio del Commercio di Pisa". L’anno seguente, il sindaco Leopoldo Peverada raddoppiò il premio da 1000 e 2000 lire. In questi giorni, e continuerà fino al 2 aprile, l’iniziativa delle vetrine sta avendo un’importante visibilità su tutti i canali che Alfea sta utilizzando per i suoi messaggi promozionali. Il titolare del negozio che allestirà la vetrina "ippica" giudicata come la più bella verrà premiato dall’Alfea la mattina del premio "Pisa" in comune.