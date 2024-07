Navicelli avanti tutta. Dal Governo 30 milioni. Obiettivo: consolidare le sponde del Canale

di Gabriele Masiero

PISA

Il Canale dei Navicelli, ma soprattutto la Port Authority di Pisa, si trovano all’improvviso un tesoretto da spendere per garantire alla via d’acqua quel salto di qualità che va cercando da anni. Trenta milioni di euro, suddivisi in tre annualità da 10 milioni ciascuna per il 2024, 2025 e 2026, destinati al consolidamento delle sponde. Il finanziamento è contenuto in un emendamento al decreto Infrastrutture già approvato in commissione e che ora dovrà superare il vaglio dell’aula anche se il testo appare ormai blindato visto che il governo ha posto sull’intero decreto la questione di fiducia. Esulta il deputato della Lega, Edoardo Ziello (nella foto sotto Del Punta per Valtriani), che ha proposto l’emendamento: "E’ un’ottima notizia per Pisa e per la darsena pisana, diventata un grande polo della nautica e della cantieristica toscana che produce la maggior parte degli yacht sulla costa tirrenica che vengono esportati in tutto il mondo. Questo intervento rappresenta una risposta seria, precisa ed efficace per quel comparto. Grazie a questo emendamento daremo ulteriore lavoro e porteremo ricchezza sul territorio. Voglio ringraziare per l’attenzione dimostrata il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi e il sottosegretario Alessandro Morelli che mi hanno aiutato nella conduzione di questo importante emendamento. E’ una grande vittoria per la Toscana e per Pisa che avrà quel sostegno economico funzionale a garantire a quell’area di essere competitiva e moderna. Adesso il Comune dovrà spendere e impegnare nel più breve tempo possibile queste risorse".

Soddisfatto anche il presidente della Port Authority, Luciano Del Seppia: "Ringrazio Ziello che si è fatto portavoce delle esigenze di una realtà che ogni giorno di più si dimostra essere il fiore all’occhiello nel settore della nautica. Grazie al suo lavoro e alla capacità dei nostri uffici l’intero governo ha compreso l’importanza strategica di questo settore per il territorio pisano. Siamo un punto di riferimento a livello nazionale che porta occupazione e ricchezza sul territorio. Le risorse stanziate serviranno a consolidare le sponde del canale per mantenere la profondità utile al transito degli scafi". E’ di pochi giorni fa, infatti, il transito di uno scafo di 74 metri (nella foto in alto), mentre altri due sono attesi nelle prossime settimane. Ma da mesi le imprese chiedevano risorse per questo tipo di interventi per portare il fondale del canale a una profondità di almeno 4 metri e mezzo e nei mesi scorsi l’allora presidente della Port Authority, Salvatore Pisano, illustrò la situazione direttamente al viceministro Edoardo Rixi in un incontro al quale partecipò anche il sindaco Michele Conti e i rappresentanti delle aziende del distretto: in quell’occasione l’esponente di Governo prospettò anche l’ipotesi di "costruire un nuovo ponte (con apertura mobile centrale per consentire il passaggio delle imbarcazioni)" al Calambrone parallelo a quello vecchio (da demolire quando ci sarà il nuovo) per non interrompere la viabilità che collega Livorno al litorale pisano, ma si tratta di ragionamenti complessi da affrontare in un secondo momento, dopo aver assicurato l’intervento di consolidamento delle sponde del canale dei Navicelli". Ora quei soldi sono sul tavolo.

E il sindaco Michele Conti, commenta: "30 milioni di euro per il canale dei Navicelli sono un’ottima notizia per la nostra città. Ringrazio l’onorevole Edoardo Ziello, primo firmatario dell’emendamento al Decreto Legge infrastrutture che farà arrivare a Pisa una cifra così importante per lo sviluppo e il Governo che mostra grande attenzione ai territori. Mettendo a terra questo importante finanziamento valorizzeremo ancora di più il canale dei Navicelli, rendendolo attrattivo per le grandi aziende del settore che creano posti di lavoro e nuove opportunità".