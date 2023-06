Navette e parcheggi per andare al mare Raggiungere la costa risparmiando

di Enrico Mattia Del Punta

L’estate è cominciata, e nonostante le giornate piovose che hanno caratterizzato le ultime settimane, la voglia di mare non ha fermato i pisani, che già dai primi di giugno si sono fiondati in battigia per i primi bagni. Ma come si raggiunge il litorale e quali sono i servizi introdotti dalle amministrazioni?

Da Pisa e per il litorale. Le linee urbane per raggiungere il tanto agognato mare sono la 010 e la 020. Il servizio che è comunque attivo tutto l’anno verrà potenziato con corse aggiuntive dall’11 giugno al 31 agosto e collega la città di Pisa con le località di Marina, Tirrenia e Calambrone. La linea 010 collega anche la città di Livorno e si può viaggiare con un biglietto o un abbonamento extraurbano a tariffa agevolata.

Costo dei biglietti e agevolazioni. La tariffa "litorale pisano" introdotto da Autolinee Toscane permette di andare a Pisa partendo da Marina, Tirrenia e Calambrone con un biglietto o un abbonamento a tariffa agevolata. Il biglietto, dunque, ha un costo di € 2 a corsa anziché € 2,60 e comprende anche l’utilizzo del servizio urbano di Pisa. Il biglietto, è importante ricordare ha una validità di 90 minuti a partire dalla prima obliterazione. Mentre per gli abbonamenti, quello mensile Isee ha un costo ridotto a 30 euro invece di 38,50. La corsa semplice Marina-Calambrone viene confermata a € 1,50. Tutti i dettagli si possono trovare sull’app "At Bus" e sul e-shop del sito di autolinee e sull’app "Tabnet" dove si possono comprare direttamente i biglietti.

Atri Servizi. Non solo Autobus ma anche i cosiddetti veicoli atipici (trenini su gomma, navette elettriche) autorizzati a percorrere per portare i visitatori alla scoperta delle attrazioni e bellezze cittadine. Nel dettaglio sono quattro le "nuove" destinazioni introdotte dal comune di Pisa. La prima è il Parco di San Rossore percorrendo il viale delle Cascine con partenza da via Pietrasantina. Poi il museo storico delle Aviotruppe alla caserma Gamerra da raggiungere attraverso via Bianchi, via Lucchese e via di Gello. E ancora lungarno Simonelli e piazza di Terzanaia (Cittadella), per il Museo delle antiche navi e gli Arsenali, percorrendo via Nicola Pisano con provenienza da via Bonanno e via Rustichello. Riguardo al litorale pisano, da Marina di Pisa a Calambrone, la partenza è dal porto di Boccadarno con fermate presso piazza delle Baleari, piazza Gorgona, piazza Sardegna, piazza Belvedere, piazza Madonna.

Per chi usa la macchina. Anche quest’anno le regole per i parcheggi "blu" rimangono inalterate. Per la zona L1, la tariffa oraria è 0,50 euro, per 6 ore invece di 2,50 euro e la tariffa giornaliera di 4 euro. La tariffa è applicabile dal 1° giugno al 15 settembre tutti i giorni dalle 8 alle 20 e dalle 20 del venerdì, sabato, domenica, prefestivo e festivo fino alle 2 del giorno successivo. Per le altre zone: L2, L3 E L4, la tariffa oraria è gratuita per i primi 30 minuti con esposizione del tagliando emesso dal parcometro dopodiché il parcheggio costerà 0,50 ogni ora. La tariffa è applicabile dal 1° giugno al 15 settembre nei seguenti orari dalle 8 alle 19 tutti i giorni compreso i festivi. Inoltre, nota a parte, entro la fine di giungo dovrebbe essere attivato anche il parcheggio multipiano di Marina di Pisa con 111 stalli per auto.

Marina di Vecchiano. Per raggiungere la località marittima, sarà presente la già citata Navetta gratuita, attivata su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Vecchiano, attraverso un collegamento tra il parcheggio di Case di Marina con il Litorale, con orario 9:30-13 e 14-19:30. La navetta, da giugno e fino al 10 settembre, sarà effettuata esclusivamente le domeniche. Inoltre, come ogni anno, per i cittadini residenti a Vecchiano e San Giuliano Terme sono messi a disposizione degli abbonamenti speciali per usufruire dei parcheggi, i cosiddetti pass che hanno validità per tutta la stagione e che hanno un costo complessivo di 20 euro. Subiscono dei leggeri aumenti le tariffe dei parcheggi: nei giorni prefestivi e festivi: dai 10 euro a 12 euro il costo giornaliero, da 6,50 a 7,50 euro per 6 ore e da 1,80 a 2 euro il costo orario.