Natale per tutti a Pisa: pranzo gourmet di solidarietà per oltre 100 persone

di Mario Ferrari

PISA - Oggi alle 12 il salone della Borsa Merci della Camera di Commercio diventerà il ristorante per un pranzo gourmet di solidarietà per oltre 100 persone meno fortunate di Pisa. È l’iniziativa "Natale per tutti" organizzata da Caritas e Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Pisa e con il contributo di GrosMarket, Glou Glou, Alla Vigna e Panificio Borelli per offrire un assaggio delle festività a chi non può permettersi un pasto caldo tutti i giorni.

E quest’oggi il pranzo sarà veramente fatto col cuore dalle esperte mani degli chef di ConfRistoranti per soddisfare tutti i palati: saranno offerte lasagne vegetariane, carni bianche arrosto, dolci a sorpresa, frutta e bevande. "Ogni Natale Confcommercio si distingue - ha detto il presidente della Caritas, don Emanuele Morelli - regalando agli ospiti delle mense e a chi ne ha bisogno un momento di festa e di condivisione, con cibo di alta qualità preparato dai ristoratori pisani. Tutti si impegnano al massimo, mettendo in campo le loro migliori risorse".

Un servizio che potrà essere effettuato anche da asporto, con una lunch box che sarà distribuita all’entrata per chi preferisce non farsi vedere.

"Siamo soddisfatti di prendere parte all’iniziativa - ha detto il vicedirettore di Confcommercio Luca Franciosi -. Oltre a essere protagonista della vita economica, la nostra associazione vuole esserlo sui temi sociali come la solidarietà. Grazie ai ristoranti L’Artilafo, La Pergoletta, Osteria In Domo, Ristorante La Clessidra, Trattoria La Tortuga e Osteria Sottosella per aiutarci a realizzare questa iniziativa".

Soddisfatta anche la presidente di Confristoranti Daniela Petraglia che ha ricordato come "tantissimi colleghi partecipano sempre molto volentieri a questa iniziativa, che è a vantaggio di persone con grandi disagi economici. Siamo veramente felici di poter contribuire regalando a queste persone un piccolo dono: un pranzo speciale dedicato a loro, magari diverso da quello che mangiano tutti i giorni, preparato con un’attenzione da ristorante".

In ogni ristorante gourmet, anche se per un giorno, il servizio è importante e oggi, con uno speciale grembiule creato appositamente per loro, ci saranno dei camerieri d’eccezione. Per servire ai tavoli ci saranno autorità e rappresentanti delle istituzioni come il vicesindaco Latrofa e gli assessori Bonanno, Scarpa, Buscemi e Porcaro, i vertici e il consiglio direttivo di Confcommercio Pisa, l’assessora regionale Nardini. Un modo, con il quale, ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno, "si può esprimere la vicinanza delle istituzioni a coloro che sono in difficoltà: un ruolo che come amministrazione per noi è necessario, soprattutto a Natale, quando si avverte di più la solitudine".