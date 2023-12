Natale e promozione: guide tascabili e concerti

Toscana Aeroporti è pronta a festeggiare il Natale insieme ai passeggeri che arriveranno negli aeroporti di Pisa e Firenze, con una serie di iniziative in programma fino al 6 gennaio. Da ieri, a tutti i viaggiatori che arriveranno negli aeroporti di Pisa e Firenze sarà regalata una Christmas Card con cui riceveranno una serie di offerte sui principali eventi artistici e culturali delle città. Inoltre, agli arrivi, si alterneranno dei concerti musicali del duo Soul d’out e di Voices of Heaven, gruppo gospel di circa quindici persone. "Nell’ambito degli auguri di Natale - ha spiegato l’amministratore delegato di TA, Roberto Naldi nel business center dell’Aeroporto Galilei - abbiamo organizzato dei piccoli concerti su canzoni natalizie. Tutto ciò doveva partire ieri (domenica per chi legge) ma – precisa Naldi – abbiamo avuto qualche problema di normativa coi Vigili del fuoco, costringendoci a ritardare l’inizio a oggi". Verranno consegnati anche i Taccuini di Viaggio, guide tascabili di Pisa e Firenze realizzate dall’architetto e illustratore Roberto Malfatti, che servono ad "Aiutare passeggeri e turisti a vedere, guardare e avere la curiosità di visitare realtà che sono meno promosse nei pamphlet di viaggio". "Ci sono le condizioni per guardare con fiducia e speranza al 2024 - ha dichiarato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - quella di oggi è una grande e straordinaria iniziativa. Se l’obiettivo è quello di favorire la permanenza nella nostra città, partire dalla sintesi dell’architetto Malfatti è un ottimo passo. Tutto ciò si colloca perfettamente all’interno dell’850esimo anniversario della fondazione della Torre di Pisa. Mi rendo pienamente disponibile a valutare insieme forza e debolezza di questo progetto e rafforzarlo". Soddisfazione per l’iniziativa viene espressa anche da Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa: "Come Camera di Commercio abbiamo sempre operato in sinergia con Toscana Aeroporti. Queste iniziative non fanno altro che rafforzare il nostro rapporto e speriamo che la collaborazione possa continuare a lungo".