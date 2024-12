Natale a Pisa, individuato il gestore. Eventi in piazza Vittorio e allo Scotto

di Mario Ferrari

La seconda volta è quella buona. Dopo che è andato deserto il primo bando di gara, al secondo tentativo il Comune ha individuato il soggetto che gestirà la programmazione e l’organizzazione delle iniziative per il periodo natalizio in città. Si tratta di un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Confcommercio, Fm Allestimenti di Calcinaia e alla Vigna Group di Cascina che per quattro annualità (dal 2024 al 2027) si occuperanno dell’allestimento dei mercatini e di una serie di iniziative nel centro cittadino e in altre location appositamente individuate. Il valore complessivo del bando è di 380mila euro. Ma quali sono e dove si svolgeranno questi eventi? Torneranno in piazza Vittorio Emanuele, dove è già allestita e accesa da qualche giorno la scenografia delle luci, i tradizionali banchetti e casette di legno che costituiranno il cuore del Villaggio Natalizio. Inoltre, per i più piccoli, le Logge dei Banchi faranno da cornice alla Casa di Babbo Natale, che sarà illuminata dalle luci dell’albero in piazza XX Settembre.

Il Giardino Scotto, come da delibera di giunta, si trasformerà in una vera e propria "avenue" per gli spettacoli rivolti a grandi e piccini. Il dettaglio del programma si conoscerà soltanto nei prossimi giorni, ma è all’interno del parco pubblico che si svolgeranno iniziative natalizie a tema per tutto il periodo delle feste. Sicura anche la presenza della tradizionale pista per il pattinaggio su ghiaccio, anche se non è ancora chiaro dove sarà collocata.

In principio, la volontà dell’amministrazione era quella di porla al Giardino Scotto, vero epicentro delle iniziative dedicate all’intrattenimento, ma stando ai rumors di palazzo, ci sarebbero da superare alcune difficoltà di tipo logistico che potrebbero determinare uno spostamento in un’altra location, sempre comunque nel centro cittadino. Nei prossimi giorni, tuttavia, il dettaglio del programma delle feste di natale sarà reso noto, visto che il bando di gara specifica che l’inizio dell’attività del concessionario è prevista per il 5 dicembre. Ancora pochi dettagli da limare e poi la festa a Pisa avrà inizio e si aggiungerà alle iniziative già annunciate: i tradizionali fuochi in Ponte di Mezzo alla mezzanotte di San Silvestro preceduti dal concerto di Elio e le Storie Tese in piazza dei Cavalieri e, a seguire, fino a notte fonda il dj-set di Capodanno.