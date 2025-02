"Musicoterapia, la risonanza che rigenera": il manuale scritto dall’esperta in musicoterapia Maria Broccardi e dalla dottoressa Luisa Salerno, appena dato alle stampe per Marchetti Editore sarà presentato venerdì 7 febbraio alle 17 all’SmsBiblio.

Interverranno Simona Cintoli (psicologa), Vincenzo Lombardi (pedagogista), Giacomina Rago (insegnante) e le autrici Maria Broccardi e Luisa Salerno. Con la partecipazione e il contributo sonoro di Federica Ceccherini (musicista, musicoterapista).

Maria Broccardi, pisana, laureata in Discipline della musica al DAMS di Bologna, si è formata in musicoterapia a Cittadella di Assisi. Come formatrice ha progettato e coordinato nel 1996-97 il Corso di musicoterapia all’istituto Mascagni di Livorno, ha collaborato con il Centro Toscano Musicoterapia per la istituzione del Corso di qualifica professionale, riconosciuto dalla Regione Toscana. Docente in corsi professionalizzanti e in percorsi introduttivi alla metodologia della disciplina per gli ambiti scolastico e sociosanitario.

Attraverso un percorso metodologico-esperienziale, il manuale ci porta a toccare con mano le varie sfaccettature di questa multiforme disciplina di aiuto che pone in primo piano la persona nella sua totalità e potenzialità.