MusicaVerde talenti sul palco

Due giovani talenti approdano sul palco del Teatro Verdi. Sabato ultimo appuntamento, a partire dalle 18, nella sala Titta Ruffo con "MusicaVerde", la rassegna di concerti dei musicisti dell’Accademia di musica Stefano Strata in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa, iniziativa che vuole valorizzare le nuove generazioni offrendo loro un’occasione prestigiosa per presentarsi alla città. Emma Bonaguidi e Silvia Mannari, ex allieve e giovanissime docenti dell’Accademia Strata, proporranno entrambe al pianoforte un programma variegato e denso di brani tra i più noti ed eleganti di Dmitrij Dmitrievic Šostakovic (1906 - 1975), Johannes Brahms (1833-1897), Maurice Ravel (1875 – 1937), Franz Liszt (1811 -1886). I concerti saranno introdotti e presentati dalla professoressa Milli Russo, musicologa. Emma Bonaguidi ha conseguito la laurea triennale nel conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca. Tra il 2007 e il 20013 è più volte vincitrice del concorso "Vito Frazzi" di Scandicci e terza classificata al "Premio crescendo". Ha seguito le masterclass di Anna Malikova e del M° Giovanni Carmassi, con cui continua a studiare. Ha tenuto concerti ed esibizioni scolastiche tra Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze ed Arezzo. Dal 2022 insegna pianoforte nell’Accademia di musica Stefano Strata. Nella prima parte del concerto di questo sabato proporrà le "Tre danze fantastiche" (op. 5) e i "Cinque preludi" (op. 2) di Šostakovic, e "Tre intermezzi" (op. 117) di J. Brahms. Silvia Mannari ha conseguito il diploma in pianoforte nel Conservatorio Cherubini di Firenze e la laurea di primo livello in Dams alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. Ha svolto attività di accompagnamento e musica da camera nelle classi di flauto traverso, oboe, violino dello stesso Conservatorio e collabora con il Coro e l’Orchestra dell’Università di Pisa. Ha frequentato come solista la Masterclass di perfezionamento del M° Giovanni Carmassi nell’Accademia Stefano Strata di Pisa, dove dal 2020 è anche docente dei corsi ordinari di pianoforte. Nella seconda parte del concerto esegue la "Sonatine", "A la manière de …" di Ravel e "La Vallée d’Obermann" da "Années de pèlerinage" di Liszt. I biglietti (10 euro intero, 5 ridotto) sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (dal martedì al sabato con orario 11-13; martedì, giovedì e sabato anche ore 16 - 18). Sono acquistabili per telefono al numero 050 941188 (il servizio è attivo dal martedì al sabato con orario 9-11; martedì, giovedì e sabato ore 14-16) e online sul portale www.vivaticket.com. Informazioni: Teatro di Pisa 050.941111.