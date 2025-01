Musica e laboratori per bambini

Il weekend dell’Epifania a Pisa sarà il gran finale di un lungo e straordinario programma dedicato alle festività natalizie. Il ricco calendario di eventi di “Pisa Città del Natale”, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Pisa, ha animato la città e il suo litorale con numerose iniziative pensate per tutte le età, regalando momenti di magia, tradizione e allegria. Conclusione ideale di un viaggio attraverso le emozioni del Natale, gli appuntamenti dell’Epifania promettono di coinvolgere grandi e piccini, lasciando un ricordo speciale delle festività. Luca Franciosi, Vicedirettore di Confcommercio Provincia di Pisa, sottolinea l’importanza di questi appuntamenti per la comunità.

"Questi eventi rappresentano un’importante occasione per creare momenti di socialità e spensieratezza, rafforzando il legame tra la comunità e il territorio. Ci auguriamo che cittadini e visitatori possano vivere appieno la magia di queste giornate di festa". Oggi al Giardino Scotto, a partire dalle 15, prenderà vita un pomeriggio dedicato al divertimento e alla musica. L’evento inizierà con uno spettacolo musicale che promette di far cantare e ballare i più piccoli, grazie alle canzoni più amate della serie televisiva “Whiskey & i suoi Amici” e del celebre canale YouTube Coccole Sonore. Ad accompagnare questa esperienza ci sarà l’energia travolgente di Francy, di “A Scuola di Baby Dance”, che coinvolgerà il pubblico con coreografie divertenti e ritmi travolgenti. Sempre al Giardino Scotto, dalle 15, sarà possibile partecipare a un laboratorio creativo con i mattoncini, un’attività che stimolerà la fantasia e la manualità di grandi e piccoli.

Ma il programma di oggi non finisce qui; a partire dalle 15.45, i più piccoli potranno vivere un’esperienza indimenticabile: incontrare Whiskey, il simpatico personaggio amato dai bambini di tutte le età, scattare foto ricordo e ricevere uno zainetto in edizione limitata, fino a esaurimento scorte. Un’occasione speciale per immergersi nel mondo di “Whiskey & i suoi Amici” e portare a casa un ricordo unico di questa giornata. Alle 16, invece, in piazza Vittorio Emanuele, la Befana aspetterà i bambini con il suo speciale laboratorio. Un momento magico per celebrare l’Epifania tra creatività e allegria, in compagnia della simpatica vecchina che porta dolci e sorprese.