Museo di Storia Naturale, Incontri ravvicinati con le specie "aliene"

Calci (Pisa), 3 gennaio 2025 - Domenica 19 gennaio 2025, in occasione della mostra temporanea “Inconsapevoli Invasori. Le specie aliene e le minacce alla biodiversità”, il museo propone un incontro con Emanuele Biggi, Mattia Nocciola e Francesco Tomasinelli, naturalisti, fotografi e co-curatori della mostra. Emanuele, Francesco e Mattia ci accompagneranno in un affascinante viaggio alla scoperta delle specie aliene, organismi che pur non appartenendo al nostro ecosistema, hanno trovato il modo di adattarsi e prosperare nei nostri habitat.

Racconteranno come nasce la loro passione per la natura e, attraverso le loro emozionanti avventure, cercheremo di capire come animali e piante alieni influenzino le specie locali, gli ecosistemi e anche la nostra vita. L’incontro sarà l’occasione per seguire i relatori nei loro viaggi naturalistici e fotografici in giro per il mondo, accompagnati dalla loro passione. Scopriremo anche alcuni degli accorgimenti presi per produrre le immagini e i video della mostra, grazie ad appositi “dietro le quinte”.

Emanuele Biggi è naturalista con un dottorato in Scienze Ambientali Marine. Fotografo e Membro Associato di International League of Conservation Photographers. Conduce la trasmissione GEO su Rai3 dal 2013. Divulgatore e ideatore di conferenze, libri e mostre scientifiche a tema naturalistico. Le sue fotografie sono state pubblicate in tutto il mondo (tra cui anche National Geographic international e BBC Wildlife Magazine) e premiate da concorsi internazionali. Emanuele è stato tra i relatori e conduttori di eventi internazionali quali il “Wildphotos” a Londra ed il Wildscreen Festival di Bristol. Mattia Nocciola è fotografo e videomaker con una particolare attenzione alla natura, specializzandosi nel raccontare gli ambienti fluviali e la fauna ittica che li popola. Attraverso immagini e video, cerca di mettere in luce la bellezza e la fragilità di questi ecosistemi. Francesco Tomasinelli è dottore in scienze ambientali e fotogiornalista specializzato in scienza, viaggio e natura. Lavora anche come docente universitario a contratto e consulente in studi sulla biodiversità e le attività di comunicazione in campo ambientale. Con Emanuele Biggi ha curato diverse mostre dedicate alle scienze naturali.

Informazioni e prenotazioni:

Sono previsti due turni, il primo dalle ore 11.00 alle ore 12.30, il secondo dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Ciascun incontro prevede anche la visita alla mostra temporanea “Inconsapevoli Invasori. Le specie aliene e le minacce alla biodiversità”. La partecipazione è aperta a tutti. È previsto un massimo di 40 persone a turno.