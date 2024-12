Musei pisani, la app. Una guida per sordi

Un bel regalo natalizio che ci arriva dal Museo di San Matteo e quello di Palazzo Reale. E’ stata attivata una nuova app dei Musei pisani come guida anche per i visitatori sordi per un sistema museale sempre più inclusivo. A breve arriverà anche la app per la Certosa monumentale di Calci. Le app sono finanziate nell’ambito del Pnrr e promosso dall’Unione Europea – Next Generation EU e realizzate in collaborazione con digi.Art, - Servizi digitali per l’Arte. Queste guide multimediali sono semplicissime da utilizzare e consentono ai musei pisani di offrire un servizio più efficiente e inclusivo, finalizzato al superamento delle barriere fisiche e cognitive, per un più ampio accesso e una più coinvolgente partecipazione alla cultura. Le nuove audio-videoguide infatti sono state progettate e realizzate con la lingua dei segni italiana (lis). Le app delle guide sono gratuite e disponibili sia per Android, sia per iOS. L’utilizzo è intuitivo e si potranno scaricare sul proprio smartphone all’ingresso dei due Musei tramite il QR dedicato. Ma per chi volesse prepararsi prima di arrivare al museo, si possono scaricare le guide dai principali market store digitali per iniziare subito un percorso guidato, con descrizioni dei capolavori e informazioni essenziali sugli edifici che li ospitano. Altro modo di accesso alle app, è che saranno anche online sul sito web https://museitoscana.cultura.gov.it/ e sulla piattaforma nazionale www.videoguidalis.it. Le applicazioni non sono rivolte solo ai sordi, infatti migliorano per tutti l’accessibilità e l’inclusione poiché integrano in un’unica interfaccia la lingua dei segni Italiana con video e testi, e l’Italiano con audio, testi e immagini, oltre a una galleria fotografica e avvisi e consigli per la visita. I testi sono stati opportunamente adattati dall’italiano alla lis da Rosanna Pesce e tradotti in Lis da Antonio Parente esperto della Lingua dei Segni Italiana.

Le videoguida Lis sviluppate per i Musei Nazionali di Pisa comprendono video in Lis, audio in italiano e testi in italiano che illustrano e ripercorrono con focus tematici le varie sezioni dei musei, la galleria fotografica e i contatti, che accompagneranno il visitatore, insieme agli avvisi e ai consigli per la visita. Queste nuove guide multimediali, a cui si aggiungerà a breve quella della Certosa monumentale di Calci, si pongono nella direzione di rendere i Musei Nazionali di Pisa più inclusivi, attenti alle esigenze dei vari pubblici e accessibili al maggior numero possibile di persone.

Carlo Venturini