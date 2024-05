Multe, Pisa quinta in Toscana per incassi: “66 euro a cittadino”

Pisa, 22 maggio 2024 – Pisa, nel 2023, ha incassato oltre 5,9 milioni di euro in multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. E’ un dato in crescita quello che emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Firenze con 71,80 milioni di incassi con grandissimo distacco dalla seconda - Livorno, con 8,9 milioni -, mentre Pisa arriva sesta con 5,9 milioni di euro. Un numero cresciuto di oltre un milione di euro rispetto al 2022, quando la città della torre, all’epoca settima in classifica, ha registrato un indotto di 4.978.225 euro dalle multe contro i 5.920.378 dell’anno scorso.

La classifica completa vede dopo Livorno, Siena (7,08 milioni), Grosseto (6,7 milioni), Pistoia (6,1 milioni), Pisa (5,9 milioni), Prato (5,58 milioni), Arezzo (4,2 milioni), Lucca (3,8 milioni) e Massa (2,3 milioni). Chiude la classifica Carrara (1,5 milioni). L’incasso complessivo delle sanzioni stradali del 2023 dei capoluoghi di provincia toscani è stato di oltre 124 milioni di euro. Facile.it ha realizzato inoltre una stima del valore pro capite delle multe, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti sebbene, va specificato, che non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. In questa specifica classifica Pisa, con una stima di 66 euro a cittadino, si posiziona al quinto posto, dopo Firenze (198 euro, il dato più alto a livello nazionale), Siena (134 euro), Grosseto (83 euro) e Pistoia (69 euro). Dopo Pisa si trovano Livorno (58 euro), Arezzo (44 euro), Lucca (43 euro) e Massa (35 euro). Chiudono la classifica le province di Prato (28 euro) e Carrara, con una multa pro capite di 26 euro.

M. F.