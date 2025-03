Motori: ottime prestazioni della Squadra Corse al Rally del Ciocco

Pisa, 25 marzo 2025 – Il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally, Rally de Il Ciocco e Valle del Serchio, ha visto la Squadra Corse Città di Pisa in evidenza con i suoi equipaggi presenti e soprattutto tagliare il traguardo in una gara risultata molto selettiva ed impegnativa e caratterizzata, specie nella prima tappa, da condizioni meteo che hanno reso le strade molto insidiose e difficili da affrontare.

Quindi bella soddisfazione per il giovanissimo Tommaso Rocco, alla sua seconda gara, affiancato da Paolo Carlini con la Renault Clio Rally 5 che ha colto la terza posizione di classe riuscendo a superare una prima tappa resa complicata sia dalla pioggia che dalle condizioni delle strade. “Sono molto contento di avere concluso la gara - dice il pilota del sodalizio pisano e prosegue -. Il percorso, specie il primo giorno di gara, era molto insidioso ed era facile commettere errori”.

“L’obiettivo era quello di fare chilometri e tagliare il traguardo per aumentare l’esperienza che sarà utile per le prossime gare, grazie al mio navigatore (Paolo Carlini) che mi ha dato un grande supporto ed ha facilitato il mio lavoro oltre all’assistenza che mi ha fornito una macchina efficiente”. Felice anche l’altro portacolori del sodalizio pisano Pierluigi Grandini con l’usuale Fiat Seicento Sporting che aveva a suo fianco l’esordiente Mirco Luti e che ha colto la vittoria in solitario della sua classe.

“Sono contento di aver concluso finalmente la gara di casa - esordisce Grandini e prosegue - nelle ultime due edizioni ho sempre avuto problemi che non mi hanno consentito di vedere il traguardo. Per me era importante concludere la gara. Un Ciocco ancor più complicato perché, transitando tra gli ultimi equipaggi, nelle prove abbiamo trovato le condizioni delle strade molto difficili e sporchissime oltre che viscide, in alcuni tratti pure la nebbia rendendo la nostra gara più complicata. Molto bravo Mirco Luti, che esordiva nel ruolo di navigatore, che si è ben adattato velocemente al suo ruolo e che ha saputo districarsi nei continui cambiamenti di programma e percorso dovuti a sospensioni ed annullamenti delle prove speciali”.

Quindi una gara molto vivace e complicata che ha visto oltretutto il sodalizio pisano cogliere una soddisfacente undicesima posizione tra le scuderie della penisola che lottano per il Campionato Italiano, ma soprattutto la seconda tra le tre scuderie toscane presenti. Nel frattempo è iniziato il Corso Co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa a cui hanno aderito una decina di partecipanti che si concluderà il giorno di Pasquetta con la prova pratica finale. Impegni agonistici dei portacolori della scuderia pisana per il prossimo week end: il Rally della Val d’Orcia e il Rally Prealpi Orobiche.