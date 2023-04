Motel Chronicles, sul palco lo spirito dell’America

Stasera alle 21.30, sul palco del Lumière di Pisa, Emidio Clementi e Corrado Nuccini presentano Motel Chronicles. Con questo progetto completano una trilogia musicale e letteraria iniziata nell’America urbana del primo ‘900 di Emanuel Carnevali, proseguita con l’opera poetica di TS Eliot e i suoi Quattro Quartetti per tornare oggi con Motel Chronicles e un nuovo adattamento letterario, questa volta, con testi di Sam Shepard. Frammenti autobiografici e allucinazioni, poesie e fotografie, riferimenti a film e canzoni che hanno segnato l’immaginario collettivo, dando vita a un’opera in grado di trattenere, nelle sue parole, alcune delle suggestioni più significative della cultura occidentale. Dal vivo, insieme a Emanuele Reverberi, Francesca Bono presentano il disco nella sua interezza per uno spettacolo che punta dritto al cuore dell’America di Sam Shepard, di Harry Dean Stanton, di Paris Texas e Wim Wenders, luogo della coscienza sconfinato, solitario, in ogni cammino alla ricerca di sé. Clementi è cantante e bassista dei Massimo Volume, romanziere e figura di riferimento del mondo bolognese. Scrittore e musicista è autore di diversi romanzi e raccolte di racconti, l’ultimo è il romanzo “L’età di Bruno” (2022). Nel 2016 pubblica insieme a Corrado Nuccini e Quattro Quartetti (42Records) reading incentrato sull’omonimo libro di T.S. Eliot che dà seguito a “Notturno Americano” (2012) ispirato ai testi di Emanuel Carnevali. Nuccini è fondatore, chitarra e voce dei Giardini di Miro’, band reggiana giunta al sesto album ufficiale ed è direttore artistico del Festival Ferrara Sotto le Stelle dal 2020i.