Mostre e disegni, eventi speciali al Museo di Calci

Pisa, 19 febbraio 2025 - Un fine febbraio ricco di appuntamenti per il Museo di Storia Naturale di Calci, che propone un ciclo di attività tra arte e paleontologia pensato per coinvolgere bambini, adulti e appassionati di storia naturale, con tante iniziative dedicate.

Il primo evento in programma è “Illustrare la natura con l’acquerello”, laboratorio di illustrazione naturalistica rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, che si terrà venerdì 21 febbraio dalle 15.30 alle 18.00. “L’incontro, di livello base, prevede una prima parte di disegno dal vero in Museo e una seconda parte con l’utilizzo della tecnica dell’acquerello in aula”, spiegano le curatrici del progetto, Silvia Battaglini, Chiara Gelli, Federica Gerini e Patrizia Scaglia. Il costo è di 25 euro e il materiale, ad eccezione dei fogli forniti dal Museo, sarà a carico dei partecipanti.

Domenica 23 febbraio, dalle 10.00 alle 13.30, toccherà invece agli adulti, con un secondo incontro di illustrazione naturalistica dedicato a chi ha dai 16 anni in su. Anche in questo caso i partecipanti lavoreranno dal vero su reperti naturali utilizzando la tecnica dell’acquerello. La quota di iscrizione è di 30 euro. Entrambi gli incontri sono a numero chiuso (massimo 12 persone) e richiedono la prenotazione tramite modulo online disponibile sul sito del Museo.

Il terzo appuntamento infine, in programma mercoledì 26 febbraio alle 16.30, sarà invece una conferenza dal titolo “Per mari e monti tra Pisa e Spezia, sulle tracce dei primissimi dinosauri”, tenuta da Alberto Collareta del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. L’incontro inaugura il ciclo di seminari “Il mondo al tempo dei dinosauri” e si concentrerà sugli importanti siti ad impronte dei Monti Pisani e di Lerici, che conservano testimonianze delle prime faune di dinosauri. “Il seminario verterà sugli importanti siti ad impronte dei Monti Pisani e di Lerici, che conservano preziose testimonianze delle faune terrestri all’alba dell’Era dei Dinosauri”, spiega Collareta.

La conferenza sarà ospitata nella Sala conferenze del Museo e, successivamente, sarà disponibile anche sul canale YouTube del museo. Per tutte le informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito del Museo di Storia Naturale di Calci, che spiega nel dettaglio le iniziative.