Mostre d'arte all'Eurohotel: "Un onore portare a Cascina artisti come Tiziano Semeraro"

Cascina, 27 Ottobre - Si è chiusa la scorsa domenica 22 ottobre, dopo essere stata prolungata di un’altra settimana, la mostra “Le Carezze dell’Anima” di Tiziano Semeraro, organizzata dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica, all’Eurohotel di Cascina. "Visto il successo e la bellezza delle opere di prolungare l’esposizione della mostra", dicono i curatori Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco. "Da 15 anni facciamo mostre personali e collettive, l’associazione invece è nata precisamente 10 anni fa", continuano Rolando e Tatiana, "Sono anni che organizziamo mostre all’Eurohotel grazie alla direttrice Silvia Cosci: non sempre troviamo con facilità le proprietà disponibili a promulgare l’arte. Finita questa personale, di Tiziano Semeraro, domani, sabato 28 ottobre, tornerà “Anime Diverse in Arte”, una mostra collettiva. Le pareti dell’Eurohotel ospitano immagini di pittura, grafica, fotografie, alcune volte delle sculture, oltre ad essere luogo di presentazioni di opere letterarie di vario genere, dalle poesie, ai romanzi, alla narrativa, diventando così anche un punto di riferimento per artisti ospitati. Non facciamo pagare nessun biglietto, ma solitamente chiediamo un piccolo compenso per le spese. Riuscire poi a portare a Cascina un grande artista come Tiziano Semeraro per noi è una grandissima soddisfazione. Sabato 14 ottobre, ad esempio, abbiamo organizzato una cena che aveva come tema l'arte: noi amiamo l’arte e siamo a nostra volta artisti, pittori, grafici, fotografi e scrittori. Non possiamo rimanere fermi, il nostro obiettivo è trovare spazio e mettere in connubio le persone. Bisogna far vedere la bellezza ai ragazzi e spronarli a guardarsi intorno, perché è la curiosità a muovere l’arte". È stata la prima volta a Cascina per Tiziano Semeraro, che commenta positivamente l’esperienza all’Eurohotel: "Non mi era mai capitata un’iniziativa simile, e sono tanti i punti che la rendono interessante, in primis il fatto che non ci sia un biglietto da pagare. Sono contento che i miei quadri abbiano avuto successo e che l’esposizione la mostra sia stata prolungata di una settimana. È stata molto impegnativa, penso che una volta tornato a casa staccherò per un po’ la mente; poi tornerò a dipingere e a pensare ad altri progetti". Giulia De Ieso