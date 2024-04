Mostra di antiche ceramiche sangiovannesi sabato 4 e domenica 5 maggio a Vicopisano

Vicopisano 30 aprile 2024- Mostra di antiche ceramiche sangiovannesi sabato 4 e domenica 5 maggio, nel RolandoBarMuseum saranno anche premiati i titolari e i familiari delle aziende di questo prestigioso distretto che esportava in tutto il mondo La mostra è stata ideata e organizzata dalla famiglia Bernardini proprietaria della speciale location dove si terrà (una mostra in un museo, in pratica), da Simone Morgantini e da Giuseppe Ruberti, con passione e dedizione. L'apertura dell'esposizione sarà il 4 maggio alle 16:00 e alle16:30 saranno consegnati attestati di riconoscimento e di ringraziamento ai titolari, e ai loro familiari, della aziende sangiovannesi che si sono distinte nella produzione di questi splendidi manufatti, creando un vero e proprio distretto, un indotto in cui lavoravano, con arte, maestria e grandi capacità, moltissime persone. La mostra riaprirà anche domenica 5, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15.00 alle 19:00. La partecipazione è libera e gratuita e i manufatti esposti sono un'autentica e meravigliosa rarità da ammirare in ogni dettaglio. "In questa occasione - spiegano gli organizzatori - consegniamo un riconoscimento alle aziende, ma siamo ben consapevoli di quante persone animavano queste realtà e rendevano le ceramiche sangiovannesi pezzi unici, tra le quali artiste, pittrici ecc. Ci saranno, quindi, altre occasioni per 'premiare' tutti e tutte coloro che hanno contribuito a questa incantevole arte che continua a 'parlare' di noi nel mondo. Vi aspettiamo per scoprire e riscoprire insieme queste opere favolose, ricordando la storia che c'è dietro ogni manufatto e l'atmosfera di quel periodo così importante per San Giovanni e per il nostro comune."