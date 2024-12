Mostra del Distretto delle ceramiche di San Giovanni alla ex scuola di Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 3 dicembre 2024 - Il Distretto delle ceramiche del Novecento di San Giovanni alla Vena ha organizzato una nuova mostra, prevista per domenica 8 dicembre, in concomitanza con il Mercatino del Collezionismo, dell'Antiquariato e degli Hobbisti. L’evento si terrà nell’ex scuola elementare di Vicopisano, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare una straordinaria collezione di manufatti.

Le opere in mostra. L’esposizione presenterà numerosi manufatti, molti dei quali rari e antichi, che testimoniano l’arte ceramica del rinomato distretto sangiovannese. Questo territorio, celebre per la sua tradizione, ha esportato le sue preziose creazioni in tutto il mondo. Ancora oggi, grazie allo straordinario lavoro di talentuosi maestri e maestre ceramiste, questa tradizione continua, rappresentando un ponte tra passato e presente.

Nel secolo scorso infatti, il distretto ceramico di San Giovanni alla Vena era un fulcro di attività artistiche e produttive. Le aziende, i titolari e i ceramisti che vi lavoravano, tramandando abilità e conoscenze di generazione in generazione, hanno dato vita a un importante indotto economico e culturale, coinvolgendo moltissime persone. La mostra sarà un’occasione unica per scoprire e riscoprire questo prezioso patrimonio.

Una mostra fotografica per raccontare il passato. Oltre ai manufatti ceramici, i visitatori potranno ammirare una mostra fotografica dedicata alle fornaci e alle persone che vi lavoravano. Attraverso immagini storiche, saranno ricostruiti i volti di proprietari, operai e operaie, le fasi della lavorazione e le metodologie didattiche utilizzate per formare gli apprendisti. Questo viaggio visivo permetterà di comprendere meglio l’atmosfera e il contesto lavorativo dell’epoca.

Un omaggio artistico ai ceramisti. Durante l’evento sarà disponibile un calendario dedicato ai ceramisti e alle ceramiste di San Giovanni alla Vena. Questo dono artistico rappresenta un ulteriore omaggio a una tradizione che continua a vivere grazie alla passione e all’impegno di molti artigiani locali.

Dettagli dell'evento. L'esposizione sarà aperta per tutta la giornata, con ingresso libero e gratuito. Sarà un’occasione speciale per esplorare le superbe opere esposte e immergersi nella storia di un periodo fondamentale per il comune di Vicopisano