Mostra Chiude "Prigionieri"

Chiude martedì la mostra "Prigionieri" di Valerio Bispuri a Palazzo Toniolo (in piazza Toniolo 4, aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 e la domenica anche dalle 10 alle 13 a ingresso gratuito) che, in 10 giorni di apertura, ha già superato i 700 visitatori. L’esposizione raccoglie 33 scatti in bianco e nero realizzati da Valerio Bispuri all’interno di alcune delle più grandi carceri italiane (Regina Coeli, Poggioreale, Ucciardone, San Vittore, Rebibbia femminile e altre), restituendo con delicatezza e forza, la solitudine e la dignità di uomini e donne detenuti, invitando a riflettere su temi cruciali come la giustizia, il reinserimento sociale e la responsabilità collettiva.

"Siamo molto contenti della risposta della città - sottolinea Andrea Maestrelli, presidente della Fondazione Opera Giuseppe Toniolo – ma ancora di più ci piace ricordare le 11 realtà associative ed enti del terzo settore che hanno aderito al progetto della Fondazione Toniolo registrando il podcast Prigionieri di Speranza (ascoltabile su Spotify e nei locali della mostra) in cui hanno raccontato il loro impegno a supporto di detenuti e detenute della casa circondariale Don Bosco.

Un progetto corale che ha visto il sostegno di Fondazione Pisa, Fondazione Cif, Radio Incontro e altri. E poi siamo molto contenti anche dell’ultimo segnale arrivato proprio a margine della conferenza inaugurale di Prigionieri: quando l’assessore Gabriella Porcaro ha comunicato la decisione del Comune di finanziare una borsa lavoro da 6 mila euro per una persona che sta scontando una pena".

"Sono segnali importanti – prosegue Andrea Maestrelli – prova che, quando istituzioni, associazioni e cittadini camminano insieme, gli obiettivi comuni diventano azioni concrete e durature".

"Confidiamo – la conclusione – che il gesto dell’amministrazione comunale trovi seguito anche in altre istituzioni e imprese, così da rendere l’inclusione un processo stabile e sempre più diffuso".

Chi sceglie di visitare la mostra può anche accedere gratuitamente alla casa-museo del beato Giuseppe Toniolo, figura centrale nella storia pisana e in generale del cattolicesimo sociale.