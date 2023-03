Addio a Mariano Tramontana, anima della polizia municipale di Pisa

Mariano Tramontana, 66 anni, con il sindaco Michele Conti

Pisa, 29 marzo 2023 - E’ morto ieri mattina dopo una breve ma fulminante malattia il vicecomandante della polizia municipale, Mariano Tramontana, 66 anni. La salma dalla serata di ieri è stata composta alla Pubblica Assistenza di via Bargagna mentre domani alle 15 nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa si svolgeranno le esequie. L’ufficiale è stato ricordato con un minuto di silenzio in apertura dell’ultima seduta del consiglio comunale e con le parole commosse del sindaco, Michele Conti, che proprio domenica scorsa era andato personalmente a fargli visita in ospedale dove era ricoverato da venerdì. "Il corpo della polizia municipale - ha detto il primo cittadino -perde una figura di riferimento che ha saputo contemperare, nell’esercizio delle proprie funzioni, professionalità e umanità, rendendolo al tempo stesso autorevole e vicino ai cittadini. Una persona generosa, sempre disponibile con tutti. Durante tutto l’arco della sua vita ha speso, con vari ruoli, compreso quello di consigliere comunale, la sua passione per Pisa, che ha messo in modo pieno e generoso anche nello svolgimento del suo lavoro, soprattutto nei riguardi dei giovani agenti entrati in servizio negli ultimi anni. Lascerà in tutti noi un grande vuoto".

Unanime anche il cordoglio in città, a cominciare da Forza Italia, partito per il quale Tramontana è stato consigliere comunale per 10 anni dal 1998 al 2008: "Di lui, con carattere forte e determinato - ha sottolineato Raffaella Bonsangue, vicesindaca e coordinatrice provinciale di Fi - ricorderemo sempre la grande capacità di affrontare col sorriso i problemi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo, sempre pronto a dare il proprio contributo e a mettersi in gioco, con massimo spirito di servizio, per il territorio". Messaggi di cordoglio anche dagli amici della Dc e dell’associazione Scudo Crociato in particolare di Riccardo Buscemi, Fabio Taglioli, Pino Calò, Patrizia Ciampi, Maria Pini , Marco Bindi, Guido Colaone Piero Pizzi, Andrea Serfogli, Giovanni Viale, Gian Domenico Nizzi, Paolo Mazzei, Carmelo Castorina, Carlo Alberto Cirri, Carlo Dolci, Leonardo Mattolini, Antonio Schena, Luca Battistini. "Era attivissimo fin da giovane - ha commentato il presidente dell’associazione Scudo Crociato, Giovanni Garzella - lo ricorda attivissimo fin da giovane con una voglia di fare fuori dal comune e tutto ciò che ha rappresentato e che rappresenta è merito della sua infaticabile energia". Serfogli, consigliere comunale del Pd, lo ha ricordato come "una persona che non si tirava mai indietro, un democristiano vero della scuola di Mario Biasci come lui si definiva: sempre impegnato nelle istituzioni".

"Mi mancano le parole - ha aggiunto Antonio Schena - ma i pensieri e i ricordi scorrono nel dolore più profondo. Le battaglie politiche insieme, le condivisioni sulla cultura democristiana basata sulla solidarietà, sul senso dell’amicizia non formale, ma piena. La generosità era nel suo Dna, l’altruismo e l’amore immenso per la famiglia". Infine, il messaggio di Pietro Magli, presi dente del circolo Acli di Marina, appena chiuso e che Tramontana ha difeso fino alla fine: "Ci ha lasciato, un amico, un fratello, un altruista, un Aclista convinto, vola alto Mariano : non ti scorderò, sarai sempre con noi". Alla famiglia del vicecomandante giungano anche le condoglianze de La Nazione.

Gab. Mas.