Pisa, addio a Lallo Di Pede Chef del litorale

Pisa, 4 aprile 2023 – Addio, dopo una breve malattia, a Carlo Di Pede, ormai per tutti Lallo. Aveva 55 anni ed era ristoratore-chef molto conosciuto sul litorale e non solo. Carlo "eclettico, simpatico, con la passione per la lettura e gli amatissimi cani, a partire dal suo cagnolino Vasco", lo ricorda chi lo conosceva bene, era stato a lungo all’osteria del Tinti di Pisa. Con altri due chef aveva ideato il "Ragu factor", gara di beneficenza per cuochi amatoriali che presentavano il ragù fatto con la ricetta della nonna . Lallo era giudice nel Campionato italiano di pizza. Un mestiere, il suo, che aveva ereditato dal padre.

Ma Carlo era anche un ex combattente del Gioco del Ponte avendo militato a lungo nel San michele. Lascia il fratello Alberto, la sorella Valentina e la compagna Chiara. " Mai e poi mai mi sarei immaginata di doverti salutare così presto. Hai lasciato un vuoto incolmabile… adesso sarai con mamma e papà. Quanto bene ti voglio Lallicchero m io", commenta proprio Valentina. " Te ne sei andato così, in pochi giorni. Siamo cresciuti insieme, quasi come gemelli, pur essendo diversi. Con te se ne va metà della mia vita passata. Buon viaggio, fratello mio ", aggiunge Alberto.

"Ti voglio ricordare così, sorridente e giocoso, mentre festeggi il tuo ennesimo compleanno. Con la tua scomparsa, troppo prematura Carlito, perdo un amico. Perdo le nostre chiacchierate. Perdo le grasse risate che mi facevi fare", scrive un amico sui social. Carlo si trova alla Pubblica assistenza. Oggi alle 15.30 si terranno le esequie nella chiesa di Tirrenia.