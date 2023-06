Pisa, muore giovane imprenditrice: addio a Rossella Conti

Pisa, 16 giugno 2023 – Ha lasciato la città nello sgomento la morte improvvisa di Rossella Conti, titolare di un negozio di ottica a Pisa e a Forcoli.

“Esprimiamo a nome di tutta l'Associazione, le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo alla famiglia, per la prematura scomparsa della giovane Rossella Conti, da anni dirigente del nostro gruppo di Ottici, apprezzata e stimata professionista - le parole di profondo cordoglio del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e del direttore Federico Pieragnoli - Rossella ha fatto parte attivamente e con grande impegno del nostro Gruppo Giovani Imprenditori, l'abbiamo premiata come modello esemplare di impresa femminile nell'anno 2019, con lei abbiamo condiviso iniziative e progetti, alcuni dei quali con finalità sociali. Un esempio per tutti, questa notizia è un colpo al cuore”.

Anche il Rotary Club Comprensorio Del Cuoio ha lasciato in un post Facebook parole di dolore per la perdita Di Rossella Conti: “Nella nottata, è mancata all'affetto dei suoi cari e di noi tutti la socia del nostro club Rossella Conti, vinta da una grave malattia contro la quale ha lottato per anni con determinazione e serenità esemplari.

Ortottista contattologa, era titolare della Foto Ottica Conti sas in Pisa, dove risiedeva, ed era stata ispiratrice e fondatrice assieme ad un'amica della DFuture sas "un progetto di trasformare le loro esperienze di tumore al seno in qualcosa di utile per chi sta attraversando questo difficile percorso" con la promozione di iniziative a sostegno di persone sottoposte a trattamenti di chemioterapia. Era una bella persona che ci mancherà tantissimo, ma che vivrà sempre nei nostri cuori. Ciao Rossella, ti vogliamo bene”.