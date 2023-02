Trovata morta a Ponsacco, il corpo della 23enne giaceva nel canneto lungo il fiume

Il ritrovamento del cadavere vicino al fiume

Ponsacco (Pisa), 12 febbraio 2023 – Un corpo incagliato in un canneto del fiume, non troppo lontano dall’abitato. Più in là gli indumenti, i primi ad essere ritrovati. E a raccontare, dopo quasi cinque giorni in cui il territorio è stato battuto palmo a palmo da un imponente dispiegamento di forze, che le ricerche di Veronica Manganese, 23 anni, di Ponsacco, erano arrivate al capolinea. Per gli inquirenti – conducono le indagini i militari della stazione di Ponsacco e della compagnia di Pontedera, al comando del tenente colonnello Carmine Gesualdo – è iniziato nella tarda mattinata di ieri un’altro capitolo: chiarire cos’è successo, scrivere il copione di un allontamento iniziato martedì mattina, quando la ragazza si è incamminata a piedi lasciando a casa cellulare e soldi, e finito nelle acque gelide dell’Era dov’è stato trovato il corpo. Senza, al momento, escludere nulla a priori. Tutte le ipotesi restano in piedi. Le indagini – si apprende – sono, infatti, in pieno svolgimento e si muovono a trecentosessanta gradi, valutando ogni scenario possibile in attesa delle risposte, decisive in questo caso, degli accertamenti sul corpo che è stato trasferito, nel pomeriggio stesso del ritrovamento, in medicina legale a Pisa. E’ stato l’elicottero dei...