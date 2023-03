Molina "Filippo vostro", un solo attore, mille voci

Secondo appuntamento con il teatro per la rassegna "Molina mon amour", uno spettacolo di narrazione per un attore solo, in cui le voci di quattro personaggi si intrecciano per dar vita alla storia. Protagonista ed autore Luca Barsottelli, che si esibirà sabato 4 marzo alle 21.30 davanti al pubblico del Magazzino di Antonio, a Molina di Quosa, in una serata particolarmente densa di eventi storici ripercorsi attraverso flash-back che ne illuminano l’aspetto più "umano". "Filippo vostro" è uno show di narrazione per un attore solo, in cui le voci di quattro personaggi si intrecciano per dar vita alla storia, la narrazione procede da uno spaccato familiare dell’autore Luca Barsottelli: attraverso le lettere scritte dal fronte e le testimonianze di tre familiari, lo spettacolo ricostruisce e intreccia il dramma intimo di una famiglia contadina nella Toscana ai tempi della guerra e la narrazione di una pagina drammatica nella storia mondiale, che ha coinvolto il corpo nazionale degli alpini: la campagna di Russia. Per la stesura del copione, l’autore si è avvalso della consulenza drammaturgica di Francesco Niccolini, con la produzione de La Bottega del Teatro. Luca Barsottelli, nato a Pietrasanta e attore diplomato alla Fondazione Pontedera Teatro, è anche autore di testi per bambini e adulti. Dopo una laurea in filosofia all’Università di Pisa, intraprende un personale percorso di ricerca nell’ambito della pedagogia teatrale attraverso stage di formazione specifici e la frequentazione di corsi universitari della facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Firenze. Dal 2015 è direttore artistico di "Invasioni", una stagione di teatro contemporaneo realizzata in collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi. L’appuntamento con lo spettacolo di sabato, insieme a quelli di Elisabetta Salvatori (del 4 febbraio) e Fabrizio Brandi (il 1 aprile), fa parte di una rassegna teatrale regionale, "Narratori erranti" (ideata e curata da Fabrizio Brandi, Marco Azzurrini, Elisabetta Salvatori e Luca Barsottelli), per la quale il Magazzino di Antonio è stato scelto insieme ad altri "luoghi di teatro" della Toscana (teatri veri e propri esclusi) dove questi spettacoli, "viaggiando", andranno in scena.

Alessandra Alderigi