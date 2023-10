Mohammad Khalil a Pisa: "Quella palestinese è resistenza"

"Quella palestinese è la resistenza contro un’occupazione militare che va avanti da molti anni nell’indifferenza generale dell’Occidente". Parola di Mohammad Khalil, imam della comunità islamica pisana che con La Nazione commenta i tragici fatti di Israele di queste ore, precisando però che la sua "è l’opinione di un palestinese e non dell’imam".

"La Striscia di Gaza - spiega - è una prigione a cielo aperto, dentro la quale i palestinesi sono confinati e costretti a subire qualunque sopruso da parte di Israele. Qui non si tratta di condannare o meno l’azione di Hamas, ma di comprendere la legittima volontà del popolo palestinese di autodeterminarsi: i raid di questi giorni non sono un’aggressione ma resistenza". Secondo Khalil, infatti, "ciò che accade in Medio Oriente, non è diverso da quello che è accaduto in Ucraina con l’invasione da parte della Russia di Putin: così come gli ucraini hanno diritto a difendersi dall’aggressione militare di un altro Paese, anche i palestinesi hanno diritto alla resistenza e a difendersi dall’oppressore: la Palestina chiede solo di vedere riconosciuto il diritto all’autodeterminazione del suo popolo e la volontà di vivere dentro la propria nazione". L’Occidente, conclude Mohammad Khalil, "continua a voltarsi dall’altra parte di fronte alle tensioni che da decenni costringono il popolo palestinese a vivere in condizioni di prigionia a cielo aperto: i bambini palestinesi che, fuori dalla Striscia di Gaza, vedono volare gli aerei vivono il riflesso condizionato della paura per quegli stessi velivoli che loro vedono come portatori di morte e distruzione, perché pensano che siano lì per bombardare da un momento all’altro".

Le scene di guerra di questi giorni, conclude Khalil, "sono purtroppo frequenti per il nostro popolo che conta vittime quasi quotidiane per mano israeliana ma nessuno sembra volersene accorgere da molti anni".

