Minorenne cade dalle spallette: quasi illeso

Pisa, 30 marzo 2024 – Ha perso l'equilibrio sulle spallette dove si trovava ed è caduto da oltre sei metri. E’ successo sul lungarno poco prima della mezzanotte fra il 29 e il 30 marzo, a qualche ora dalla Pasqua. Il ragazzo è stato soccorso dalla squadra specializzata nei recuperi dei vigili del fuoco, ma anche dall’ambulanza della Misericordia di Pisa.

Intervenuti sul posto, per ricostruire la dinamica, anche i carabinieri di Pisa. Il giovanissimo è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo. Era spaventato, ma praticamente illeso considerando il “volo” che ha fatto.