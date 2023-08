"Minoranze, ambientalismo e Pisa: una vicenda a intermittenza"

"Sulla vicenda del nuovo dipartimento di Biologia di San Cataldo come maggioranza da tempo siamo stati chiari, già quando l’Università inviò le proprie osservazioni al Piano Strutturale: bene l’insediamento, ma occorrono correttivi per quanto riguarda la viabilità e la mobilità". A intervenire sul tema è Maurizio Nerini, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

"Urbanisticamente non si può ormai disquisire che quell’area sia destinata da molto tempo ai poli didattici universitari, cosa che abbiamo trovato – puntualizza Nerini – , ma che vogliamo governare sfruttando l’occasione di portare nella zona un ramo della nuova tramvia essenziale per le presenze previste e le connessioni con San Giuliano.

L’idea quindi che è arrivata da tutta la commissione competente, recepita dal Consiglio Comunale, è quella di impegnare l’Università a costruire un parco, oltre ai parcheggi necessari, le strade di collegamento, compresa una nuova ciclabile, che attraversino quello che ora è un campo incolto, in parte non permeabile, che aveva già destinazione a parco. Gli isterismi ambientali che si sono sollevati in questi giorni fanno solo sorridere: se ci saranno alberi da spostare, piantati da questa amministrazione per i nuovi nati, non ci saranno problemi, ma dove erano questi personaggi quando le giunte di sinistra pianificavano la zona? Come mai tacciono sul nuovo mega insediamento della scuola Sant’Anna sull’altra sponda di via Moruzzi nel territorio di San Giuliano? E questo silenzio c’è per molte opere sul “confine” tra i due comuni: sull’insediamento allargato a dismisura alla Fontina e anche su quello enorme di Madonna dell’Acqua.

Sono solo ambientalisti ad intermittenza o ci sono altri interessi?".