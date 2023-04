Ministero Esteri Prestigiosa nomina per Bonsangue

Importante incarico per la vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue, nominata, dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rappresentante titolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in seno all’Assemblea dell’Osservatorio Nazionale per l’Integrazione delle Politiche per la Parità di Genere. La nomina segue quella di consigliere giuridico del Ministro per il Diritto internazionale umanitario presso il M.A.E.C.I. "Ringrazio il ministro e vice premier, Antonio Tajani, per la fiducia dimostrata nei miei confronti – commenta l’avvocato Bonsangue – , onorandomi di poter rappresentare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sarà un’occasione di stimolo e maggiore impegno nella prosecuzione delle attività, già avviate, con passione, come assessore alle pari Opportunità del Comune di Pisa, per promuovere iniziative e progetti di sensibilizzazione ed educazione sul tema della parità di genere. La sfida è complessa ma, con ferma volontà, dobbiamo guardare al futuro con fiducia, per favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadine e cittadini, per la promozione di condizioni di pari opportunità e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta, principi alla base della vita democratica della nostra Repubblica. La parità di genere, tematica chiave e fondamentale per dare impulso alla crescita ed allo sviluppo del Paese, è il quinto Obiettivo dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030” e l’azione del Governo italiano si inserisce nei programmi delle Nazioni Unite e della Nato “Women, Peace and Security” per l’implementazione del fondamentale diritto delle donne alla partecipazione nei processi decisionali di peacekeeping, peace building e conflict prevention".