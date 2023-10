Minacce di morte alla consigliera: "Siamo tutti con Veronica Poli"

Solidarietà alla consigliera comunale leghista Veronica Poli da parte del suo partito dopo la nuova lettera di minacce di morte ricevuta nei giorni scorsi. L’ultimo biglietto scritto a mano, con una grafia del tutto simile ai precedenti, le è stato recapitato in Comune e a casa e conteneva la scritta: "Dovete morire tutti". Vicinanza a Poli è stata espressa dalla segretaria provinciale del Carroccio, Elena Meini, e dal segretario cittadino, Marcello Lazzeri. "E’ un fatto molto grave - ha osservato Meini - e ci auguriamo che gli inquirenti arrivino questa volta a individuare gli autori del vile gesto. Sono certa che Veronica non si farà intimidire nemmeno questa volta, continuando a lavorare per il bene dei cittadini pisani come ha sempre fatto". Secondo Lazzeri, la consigliera comunale "si è sempre battuta per i diritti dei più fragili e dei più deboli: spero che gli investigatori facciano chiarezza su questi fatti nel tempo più breve possibile".