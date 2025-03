Mimosa alle amministratrici del Comune: le altre iniziative

Donne in Comune. Si è svolta in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, in occasione della Giornata internazionale della donna, la distribuzione della mimosa e l’augurio alle dipendenti del Comune di Pisa. A distribuire la mimosa l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle pari opportunità del Comune, rientra nel cartellone di iniziative “Marzo delle donne”. A seguire l’assessore Porcaro si è recata a far visita alle dipendenti comunali in servizio alla Sesta Porta e alle detenute e alle dipendenti della casa circondariale Don Bosco. In programma nel pomeriggio gli altri eventi del cartellone che proseguirà con varie iniziative fino a sabato 10 maggio (programma completo sul sito del Comune di Pisa).

"Come ogni anno, in segno di riconoscenza abbiamo voluto omaggiare le dipendenti e le amministratrici del Comune di Pisa con la consegna del ramoscello di mimosa, simbolo di energia, forza e tenacia della donna – dichiara l’assessore Gabriella Porcaro. L’8 marzo, per la Giornata internazionale della donna, il Comune insieme alla fondazione Palazzo Blu offre a tutte le donne l’opportunità di visitare gratis le mostre e le collezioni tematiche nel museo per scoprire le figure femminili nell’arte con la possibilità di partecipare a due visite guidate gratuite, alle 10:30 e alle 16:30. Per il ‘Marzo delle donne’ abbiamo poi organizzato una serie di iniziative che spaziano dalla medicina di genere alla promozione delle discipline Stem tra le giovani e la violenza di genere in ottica preventiva. Intitoleremo 3 spazi urbani a 3 grandi figure femminili della storia pisana: Cornelia Fabri, prima Normalista laureatasi in matematica nel XX secolo, Graziella Berti che ha valorizzato le ceramiche pisane e Vittoria Ronchi Nuti, prima genetista affermatasi con successo nel mondo accademico".