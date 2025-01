Migliori tesi di laurea: "Giovani eccellenze"

Fra i vincitori della terza edizione del premio ‘Miglior tesi di laurea David Sassoli’ anche due ex studenti di atenei pisani e un ragazzo di Pontedera. Si tratta di Samuele Bernardi, Giulio Buoncristiani e Alberto Tognarelli. Il primo classificato è Bernardi, di Cuneo ma laureato all’Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, con una tesi sull’autonomia strategica dell’Unione Europea. Secondo posto ex aequo per Giulio Buoncristiani, residente a Calci e laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa e Alberto Tognarelli, laureato all’Università degli Studi di Firenze, ma residente a Pontedera. Al secondo posto anche Beatrice Marin e Gabriele Sciuto. A Tanja Hilpold, invece, è andata una menzione speciale. La cerimonia di conferimento del Premio si è tenuta a palazzo del Pegaso alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. "Questo premio non è solo un modo per ricordare David Sassoli – ha affermato Mazzeo – ma vuole dare un messaggio di speranza. È un riconoscimento a giovani eccellenze che hanno avuto la capacità di farci guardare l’Europa anche attraverso un altro punto di vista. Riteniamo che ci sia bisogno di più Europa, intesa come luogo di pace, di prosperità e punto di equilibrio".