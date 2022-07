"Microristorazione", uno stile di vita i piatti leggeri perfetti per l’estate

MARINA DI PISA

La definizione che più le piace e si addice all’attività è "micro-ristorazione". Teresa Basilei chiama così l’offerta 2021 del ‘chiosco’ del bagno Gorgona. Per lei – "marinese doc ma con marito livornese" al Gorgona si può scegliere tra una serie di primi piatti con grande varietà oppure optare per una pizza: "Gli impasti sono favolosi, si sciolgono in bocca. Le nostre sono pizze scrocchiarelle al punto giusto" sottolinea. E poi insalatone, focacce, piatti semplici e leggeri perfetti per l’estate, per non parlare del fritto, altro fiore all’occhiello dell’offerta culinaria della struttura. Una proposta ampia sia a pranzo che a cena. Senza dimenticare le colazioni con vista mare, la merenda e il momento principe del relax in spiaggia: l’aperitivo, che scatta dalle 18 in poi, ormai un rituale per i clienti che da anni frequentano il Gorgona. "Abbiamo anche il Purple Mojito, che è quello che va più di moda nelle ultime estati. A fianco di Teresa Basilei, presente ventiquattr’ore su ventiquattro, ma quando c’è bisogno di dare una mano non si tira mai indietro anche il marito, Daniele Nenci, quindi Leonardo Felloni e Anna Povkh (nella foto). "Il bagno Gorgona ha una dimensione estremamente familiare e per noi, che vogliamo sempre crescere, è un bel banco di prova" commentano i gestori, già entusiasti dell’esperienza. Per seguire tutte le iniziative organizzate al bagno Gorgona – oltre alla pagina Facebook dello stabilimento – c’è anche quella battezzata "Baccano on the beach".

M.B.