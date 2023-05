Michele Conti a caccia del bis

Michele Conti, sindaco uscente e a caccia del secondo mandato, guida la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia (nella sua lista ci sono però anche esponenti dell’Udc e del Pli) e da tre liste civiche: Pisa al centro, fondata un anno fa dallo stesso Conti, Sviluppo e territorio - Pesciatini per Pisa (che fa capo all’assessore Paolo Pesciatini) e Pisa Punto Zero (fondata dall’assessore Pierpaolo Magnani, fuoriuscito dalla Lega). Conti, 53 anni, agronomo, è un dirigente in aspettativa del consorzio agrario del Tirreno, con delega al patrimonio. Eletto cinque anni quando militava nella Lega, pur tuttora iscritto, negli ultimi anni si è progressivamente allontanato dal Carroccio provando a costruirsi un profilo civico come candidato della coalizione senza appartenenze di partito. In passato è stato anche consigliere comunale di An.