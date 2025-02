"Mi toccava durante il lavoro". Giovane a processo

Un giovane è a processo (Zucconi, Dini e Varano) davanti al collegio per violenza sessuale, accusato di aver toccato il fondo schiena della collega durante l’orario di lavoro in un ristorante. Nei giorni scorsi è stata ascoltata la donna che si è costituita parte civile con l’avvocato Bottai. "Negli spazi piccoli, quando lui doveva passare, si strusciava e a volte mi sculacciava". "Ma lei gli ha mai detto che non voleva?", domanda in aula il pubblico ministero Fabio Pelosi: "Sì, ricordo in particolare che era il periodo di Pasqua, quando gli ho riferito che non volevo". "E qual è stata la risposta?". "Ma io non sto facendo nulla", spiega ancora la giovane. "Mi dava delle pacche sul sedere", prosegue. L’uomo, un 40enne di origine straniera, è difeso dall’avvocato Sara Baldini. Nell’ultima udienza sono stati ascoltati i testimoni del pm e la parte offesa, appunto.