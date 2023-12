Messa in sicurezza dell’ex cava Il Comune presenta il progetto

Giovedì 14 dicembre alle 21.15 appuntamento nella sala consiliare di Vecchiano per la presentazione pubblica del progetto di riduzione del rischio della ex cava di San Frediano. L’evento è organizzato dal Comune di Vecchiano e dal Comitato Asbuc Usi Civici di Vecchiano Avane Nodica e Filettole. "Prenderà parte all’assemblea pubblica - spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessora all’ambiente e usi civici, Mina Canarini – lo studio tecnico S.T.A.I. che ha elaborato la progettazione, e nello specifico l’ingegner Giovan Battista Bonaldi e il geologo Mauro Allagosta illustreranno i contenuti specifici del documento. E a seguire, si svolgerà un consiglio comunale in seduta pubblica che determinerà la definitiva validazione del progetto stesso, anche dal punto di vista strettamente istituzionale. La progettazione ha un importo complessivo di euro 700mila inclusa IVA, e fa parte dell’ tto transattivo che ha risolto il pluriennale contenzioso tra il vecchio Comitato Asbuc e il Comune di Vecchiano. Già nei mesi scorsi, inoltre, si sono svolte le prime verifiche e i primi carotaggi sul fronte cava. I lavori effettivi inerenti il progetto sono previsti in partenza nella primavera inoltrata del 2024".

"Entra dunque sempre più nel vivo con la presentazione pubblica del progetto alla cittadinanza il percorso di recupero ambientale della ex cava di San Frediano, che portiamo avanti di concerto con l’amministrazione comunale di Vecchiano, al fine di rendere consapevoli cittadine e cittadini dei vari step che riguardano questo percorso che interessa tutta la nostra comunità", spiega Paolo Burba, presidente del Comitato Asbuc di Vecchiano Nodica Avane e Filettole.