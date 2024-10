Menopausa e rischio osteoporosi. Gli esperti in Sala delle Baleari

Menopausa e osteoporosi saranno al centro del convegno che si terrà in Comune sabato alle 9.30, in occasione della Giornata mondiale della menopausa. L’obiettivo dell’incontro, promosso dall’Aoup e dal Consiglio cittadino per le pari opportunità, è sensibilizzare e informare sul trattamento delle problematiche psicofisiche associate nelle donne alla lunga fase del "climaterio", spesso caratterizzata da sintomatologie che impattano negativamente sulla qualità della vita e delle relazioni sociali. "L’incontro vuol fornire informazioni sui fattori di rischio, sulla prevenzione e sui percorsi di cura - spiega la presidente del Consiglio Silvia Silvestri -. Menopausa e osteoporosi rischiano di diventare aspetti concomitanti nella vita di una donna, perciò occorre fornire gli strumenti giusti per evitare di incorrere in una patologia spesso conseguente alla menopausa". Sono circa 600mila all’anno i casi di fratture da fragilità ossea, ma, precisa Silvestri, "si tratta di numeri incompleti che non tengono conto di quanto non afferisce agli ospedali, tanto che la stima sale a circa un milione di casi l’anno, con costi sempre più alti, sia dal punto di vista sanitario che sociale, con una cifra stimata a sfiorare i 12 miliardi di spesa l’anno entro il 2030". Da qui la volontà di "creare occasioni per far conoscere le implicazioni legate alla menopausa, informando su comportamenti virtuosi, fattori di rischio e opportunità di cura".

Dalla scomparsa del ciclo mestruale il progressivo esaurirsi della produzione di estrogeni modifica nella maggioranza delle donne l’equilibrio garantito dagli ormoni comportando una serie di alterazioni metaboliche che aumentano il rischio di osteoporosi, malattie cardiovascolari, diabete e sovrappeso. Si tratta di condizioni potenzialmente rischiose che devono essere, dunque, prevenute e trattate da specialisti, per evitare che pregiudichino un dato invece acclarato, ossia l’allungamento della vita media nelle donne che si calcola duri circa trent’anni dopo la menopausa. Parteciperanno all’incontro esperti clinici che illustreranno l’importanza della prevenzione in un’ottica di genere, la qualità della vita prima e dopo la menopausa, i percorsi assistenziali offerti in Aoup per la prevenzione e il trattamento delle patologie ginecologiche, cardio-vascolari, dell’osteoporosi e il ruolo del consultorio.

S.T.