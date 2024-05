MeMo Torna il campus della Scuola Sant’Anna

"Meravigliare, esplorare, motivare, orientare per immaginare il futuro": questi sono i concetti chiave della nuova edizione di Me.Mo. (Merito e Mobilità sociale), campus della Scuola Sant’Anna dedicato a 120 alunni del quarto anno delle superiori e che si terrà da martedì 7 a giovedì 9 maggio. Tre giorni di iniziative per sostenere studentesse e studenti di merito provenienti da contesti socio-economici fragili verso una scelta universitaria più consapevole. Fiore all’occhiello di questa edizione di MeMo sarà la presenza di Agnese Pini, giornalista e direttrice di Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno, che incontrerà i giovani nel talk ‘La generazione più informata nella storia dell’umanità’ che si terrà mercoledì 8 maggio alle 18.30. La direttrice Pini affronterà le sfide della società contemporanea, raccontando la propria esperienza di studentessa universitaria, tra scelte e dubbi, fino ad arrivare al suo attuale percorso professionale, mettendo in luce la forza e le opportunità che l’informazione (e il linguaggio con cui si racconta) ha sulle nuove generazioni. L’intervento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Scuola Sant’Anna e di QN. La presenza di Agnese Pini rafforza il progetto dell’ateneo pisano che punta ad "avvicinare la nuova generazione al mondo universitario, a prescindere dalle condizioni di partenza".

"Molto spesso infatti - spiega Sara Barsanti, coordinatrice di MeMo - le decisioni a 17 anni risultano già ‘scritte’ o per ragioni culturali, sociali, economiche oppure perché aspettative, ansie e difficoltà impediscono una scelta libera, ma anche una non scelta, un ripensamento, un errore da cui imparare, da cui ripartire. MeMo vuole evitare la retorica della velocità, del risultato a tutti i costi e ripartire dagli studenti come individui nel loro lungo percorso di vita".

L’evento di apertura è in programma martedì 7 maggio alle ore 15, con i saluti istituzionali di Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna e di Patrizia Alma Pacini, presidente della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus. Interverranno anche Nicola Vitiello, delegato della Sant’Anna in materia di mobilità sociale e responsabile scientifico del Laboratorio di Robotica Indossabile, e Sara Barsanti, coordinatrice di MeMo.